펄어비스, '검은사막 모바일' 할로윈 이벤트 개시

AI 핵심 요약beta
- 펄어비스가 28일 검은사막 모바일 할로윈 이벤트를 진행했다
- 이용자는 장식과 재료를 모아 도감 완성 보상을 획득한다
- 호박 깨기·유령 찾기 등 다양한 미니게임도 함께 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 펄어비스가 '검은사막 모바일'에서 할로윈 이벤트를 진행한다.
'한밤중의 달콤함'을 주제로 한 할로윈 축제에서는 사탕 바구니, 호박 장식, 유령 장식, 초콜릿 등 재료를 모아 도감을 완성할 수 있다. 도감 완성 시 아이템 획득 확률 상승, 전투 경험치 증가, 성수 소모량 감소 등의 효과를 얻는다.
호박 깨기, 유령 찾기, 마법의 솥 등 다양한 이벤트도 병행된다. 호박 깨기는 호박 5개를 깨며 라운드 완료 시 추가 보상을 받는 방식이다.
유령 찾기는 블록을 터치해 숨어 있는 유령을 찾아 조각, 복구권, 매듭 등을 획득한다. 마법의 솥은 전용 이용권으로 눈, 매듭, 눈물 등을 얻는 이벤트다. 모험가는 매일 및 주간 임무를 통해 각 이벤트 참여권을 획득할 수 있다.
11월 신규 출석부 이벤트에서는 매일 접속 시 기술 교본 상자, 성수, 정제수·유자차·시계 태엽 선택 상자 등을 지급한다. 누적 출석 5일, 15일, 25일 달성 시 각각 매듭 500개, 협동 토벌대 입장권 2개, 블랙펄 1000개를 추가로 받는다.
길드 대항전 우승 예측 이벤트도 진행된다. 예측 성공 시 블랙펄 1000개, 실패 시 250개를 지급한다. 예선은 28일부터 30일까지 본선은 31일 오후 2시 라이브 방송으로 진행된다.
쿠툼 서버 모험가를 위한 성장 지원 이벤트도 실시된다. 일반 미션 완료 시 최고급 경험의 서, 눈물, 눈을 획득할 수 있다.
origin@newspim.com