크래프톤, 재생 IT 기기 351세트 기부

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤은 28일 업무용 IT 기기 351세트를 지역사회에 기부했다.
- 올해 33곳에 181세트를 전달했으며 170세트는 12월 추가 보급한다.
- 2023년부터 누적 1117세트를 지원하고 폐전자제품 2만5410kg을 재활용했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤은 올해 사내에서 사용을 마친 업무용 IT 기기 351세트를 지역사회에 기부한다고 28일 밝혔다. 2023년부터 이어온 이 사업의 누적 지원 규모는 1117세트에 달한다.
크래프톤은 자원순환 전문 사회적기업 한국IT복지진흥원과 협력해 사업을 추진하고 있다. 최근 서울시사회복지협의회를 통해 성동구 사회복지기관 6곳에 데스크톱과 노트북 110세트를 전달했다.
지난 9월 28일에는 용인시사회복지협의회를 통해 용인시 지역아동센터와 청소년쉼터 등 27곳에 71세트를 전달했다. 올해 현재까지 33곳에 181세트를 보급했다.
기기 재생과 보급은 한국IT복지진흥원이 담당한다. 각 지역 사회복지협의회가 기관별 기기 수요를 확인하고 지원 대상을 선정하면 한국IT복지진흥원이 재생한 기기를 필요한 종류와 수량에 맞춰 전달한다.
2023년부터 2025년까지 경기, 부산, 대전, 서울, 전북 지역 기관에 766세트를 지원했다. 회수·재활용한 폐전기·전자제품은 총 2만5410kg이며 추정 온실가스 감축량은 약 53톤이다.
나머지 170세트는 12월 전북특별자치도 김제시, 정읍시, 진안군의 지역아동센터에 전달할 예정이다.
이진호 크래프톤 CSR팀장은 "사내에서 사용을 마친 PC 한 대가 아이들에게는 새로운 것을 배우고 꿈을 키우는 도구가 될 수 있다"며 "자원을 순환시키는 일과 아동·청소년의 배움을 넓히는 일이 함께 갈 수 있도록 지역사회 파트너들과 이 사업을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com