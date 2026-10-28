건국대 언론홍보대학원, 2027학년도 신·편입생 모집…11월 원서 접수

AI 핵심 요약beta
- 건국대 언론홍보대학원이 28일 2027학년도 석사과정 모집을 발표했다
- 11월 2일부터 20일까지 홈페이지에서 신·편입생 원서를 접수한다
- 3개 학과 6개 전공으로 대학 졸업자 누구나 지원할 수 있다
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올해 개원 30주년…AI 기반 교육 강화
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 건국대학교 언론홍보대학원이 2027학년도 전기 석사과정 신·편입생 모집에 나선다.
건국대는 언론홍보대학원이 11월 2일부터 20일까지 홈페이지를 통해 온라인 원서 접수를 진행한다고 28일 밝혔다.
모집 학과는 디지털저널리즘학과, 방송통신융합학과, 광고홍보학과 등 3개 학과 6개 전공이며, 학부 전공과 관계없이 대학 졸업자라면 지원할 수 있다.
디지털저널리즘학과는 융합저널리즘과 디지털출판·잡지 전공을 운영하고 방송통신융합학과는 방송영상·통신과 방송진행·스피치 전공, 광고홍보학과는 광고·홍보와 공연예술경영 전공으로 구성됐다.
올해 개원 30주년을 맞은 건국대 언론홍보대학원은 인공지능(AI) 기반 디지털 미디어 교육과 현장 실무 중심 교육을 강화하고 있다.
아울러 ▲한국기자협회 ▲한국방송기자협회 ▲한국사진기자협회 ▲한국교육방송공사(EBS) ▲한국잡지협회 등 언론·미디어 관련 기관과 업무협약을 체결하고 인적 교류와 전문성 강화 사업도 추진하고 있다.
보다 자세한 모집 요강은 건국대 언론홍보대학원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
pcjay@newspim.com