국민연금, '청년 첫 연금보험료 지원' 사전 신청 1만 명 돌파

AI 핵심 요약beta
- 국민연금공단은 28일 청년 연금보험료 지원 신청자가 1만명을 돌파했다고 밝혔다.
- 정부는 내년 1월부터 18세 청년에게 첫 보험료 4만1000원을 전액 지원한다.
- 신청자는 부모가 60.4%로 가장 많았고 전국에서 고르게 참여했다.
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[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 청년의 연금 조기 가입을 위해 정부가 첫 보험료를 지원하는 '청년 생애 첫 연금보험료 지원' 제도의 사전신청자가 모집 27일 만에 1만명을 돌파했다.
국민연금공단은 내년 1월 시행하는 '청년 생애 첫 연금보험료 지원' 제도의 사전신청자가 신청 개시 27일 만에 1만 명을 돌파했다고 28일 밝혔다.
'청년 생애 첫 연금보험료 지원' 제도는 청년의 조기 가입을 유도하고 노후준비를 지원하기 위해 내년 1월 1일부터 시행하는 제도다. 18세 청년에게 기준소득월액 하한액에 해당하는 연금보험료 1개월분(4만1000원)을 국가가 전액 지원한다. 이번에 사전신청한 청년은 내년도 생일이 속한 달에 보험료를 지원받는다.
지난 27일 오후 10시 기준 전체 신청자 1만명 가운데 청년 본인 신청은 3963명(39.6%)이다. 부모 신청은 6037명(60.4%)으로 집계됐다. 전체 신청자의 99%는 온라인으로 신청했다.
지역별로도 강남 3구 집중이 아니라 전국에서 고르게 신청률이 높아졌다. 경기 2987명(29.9%), 서울 1794명(17.9%), 전남광주 579명(5.8%), 충남 523명(5.2%), 경남 512명(5.1%) 순이다.
김성주 이사장은 "청년들이 지원 제도를 알지 못해 신청 기회를 놓치는 일이 없도록 학교, 가정, 지역사회로 안내를 넓혀갈 것"이라며 "더 많은 청년이 국민연금과 함께 미래를 준비할 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 전했다.
sdk1991@newspim.com