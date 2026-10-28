수자원공사, MS와 물관리 협력 확대…수도권 누수 줄이고 부산 하천 정화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수자원공사·MS, 수도권·부산 물관리 협력 확대

부산 평강천 정화시설 구축해 물 190만㎥ 복원

수도권 누수 방지, 10년간 물 590만㎥ 복원 추진

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국수자원공사가 마이크로소프트(MS)와 손잡고 수도권의 수도관 누수를 줄이고 부산의 하천 수질을 개선하는 사업에 나선다.

한국수자원공사는 MS와 물 복원을 위한 추가 협력 계약을 체결하고 수도권과 부산에서 새로운 물관리 사업 2건을 추진한다고 28일 밝혔다.

이번 계약은 지난해 소양강댐 상류 인공습지 조성에 이어 두 번째 협력이다. 두 기관은 수도권의 상수도 누수 방지와 부산 에코델타시티 하천 정화 사업을 통해 지역별 물관리 문제를 해결한다는 구상이다.

이번 협력은 MS가 추진하는 '워터 포지티브(Water Positive)' 목표와 연계해 진행된다. 워터 포지티브는 기업이 사용하는 물보다 더 많은 양의 물을 자연과 지역사회에 환원하거나 재이용하는 활동이다. MS는 오는 2030년까지 워터 포지티브를 달성한다는 목표를 세웠다.

부산광역시 강서구 부산 에코델타시티에 구축 예정인 도시 물순환 통합 수처리시설 조감도 [사진=한국수자원공사] 2026.10.28 gkdud9387@newspim.com

먼저 수도권에서는 수도관에서 새어 나가는 물을 줄이기 위한 사업을 추진한다. 첨단 누수 탐지·보수 기술과 AI 기반 분석, 사물인터넷(IoT) 감시 기술을 활용해 수도관의 누수 지점을 찾아내고 물 손실을 줄이는 방식이다.

수자원공사는 이를 통해 향후 10년간 약 590만세제곱미터(㎥)의 물 복원 효과를 거둘 것으로 예상했다. 이는 우리나라 국민 약 5만3000명이 1년 동안 사용하는 물의 양에 해당하는 규모다.

부산 에코델타시티에서는 평강천의 하천수를 정화해 도시 내 호수공원과 주운수로의 유지용수로 공급하는 사업을 추진한다. 이를 위해 하천수를 정화하는 통합 수처리시설을 구축하고 운영할 계획이다.

수자원공사는 이번 사업으로 약 190만㎥의 물 복원 효과를 창출하고 낙동강 유역의 수질 개선에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

또한 주민들에게 쾌적한 휴식 공간을 제공하고 어린이와 학생, 지역 주민을 대상으로 물관리와 수자원 보전의 중요성을 알리는 교육 프로그램도 운영할 예정이다.

윤석대 수자원공사 사장은 "앞으로도 글로벌 기업과 다양한 협력을 확대하여 국가 물관리의 효율성을 높이고 기후위기 대응에 앞장서겠다"고 말했다.

비키 로빈슨 마이크로소프트 에너지·연결성·지속가능성 부문 총괄은 "마이크로소프트는 수자원공사와의 협력을 통해 물 손실을 줄이고 도시 물관리 시스템을 개선하며, 대한민국의 장기적인 물관리 회복력을 강화할 수 있는 실질적인 해결책을 지원하고 있다"고 설명했다.

gkdud9387@newspim.com