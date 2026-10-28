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이스라엘 연정 구성 험로…네타냐후 과도정부서도 '이란 재공습' 리스크 여전

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AI 핵심 요약

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  • 27일 이스라엘 총선에서 어느 진영도 의회 과반을 확보하지 못했다
  • 연정 협상 장기화로 네타냐후 과도정부 체제가 이어질 전망이다
  • 미국 승인 여부에 따라 이란 재공습 가능성이 중동 불안 요인으로 남았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

양 진영 과반 미달에 연정 협상 난항…재선거 가능성도
美 중간선거 뒤 재공습 가능성…정권 교체돼도 대이란 강경 기조 유지 전망

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 이스라엘 총선에서 어느 진영도 의회 과반을 확보하지 못할 것으로 예상되면서 차기 정부 구성을 둘러싼 장기 교착 가능성이 커졌다. 연정 협상이 이어지는 동안 베냐민 네타냐후 총리가 과도정부를 이끌며 안보 결정권을 상당 부분 유지할 수 있는 만큼, 미국과 이스라엘이 검토해 온 이란 재공습 계획도 중동 정세의 핵심 불안 요인으로 남을 전망이다.

정권이 교체되더라도 이란 핵·미사일 위협을 중심 과제로 보는 이스라엘의 안보 기조는 크게 바뀌기 어려울 것으로 보인다.

트럼프 대통령과 네타냐후 총리.[사진=로이터 뉴스핌]

◆ 연정 협상 장기화 전망…네타냐후 과도정부 체제 이어질 듯

27일(현지시간) 공개된 총선 출구조사에서 가디 아이젠코트 전 참모총장이 이끄는 야권 진영은 52~53석, 네타냐후 총리 진영은 약 50석을 얻을 것으로 예상됐다. 크네세트(의회) 120석 가운데 과반인 61석에 이르는 진영은 없었다.

17~18석이 예상되는 아랍계 정당이 차기 총리를 결정할 캐스팅보트를 쥘 수 있지만, 양 진영 모두 지금까지 이들과의 연정을 거부해 왔다. 아랍계 정당이 연정에 직접 참여하지 않고 외부에서 지지하는 방식이 거론되지만, 이를 둘러싼 각 정당의 입장 차이가 협상의 걸림돌로 남아 있다.

향후 절차는 이츠하크 헤르초그 대통령이 각 정당 대표들과 협의한 뒤 연정 구성 가능성이 가장 높은 후보에게 정부 구성을 맡기는 방식으로 진행된다. 반드시 최다 의석 정당의 대표가 지명되는 것은 아니다.

지명된 후보는 원칙적으로 28일 안에 연정을 꾸려야 하며 14일 연장이 가능하다. 실패하면 다른 후보에게 기회가 주어질 수 있고, 끝내 정부 구성에 실패하면 수개월 내 재선거로 이어질 수 있다. 이스라엘은 연정 구성 실패로 2019년 4월부터 2021년 3월까지 네 차례 총선을 치른 바 있다.

결과를 둘러싼 신경전도 벌어지고 있다. 아이젠코트의 야샤르당은 "네타냐후가 공황에 빠졌고 선거 결과에 이의를 제기할 사전 작업을 하고 있다"고 주장했다.

◆ 과도정부도 안보 결정권 유지…"美 중간선거 뒤" 재공습 시나리오

교착이 길어질수록 네타냐후 총리의 총리직도 이어진다.

요시 메켈버그 채텀하우스 선임 컨설팅 펠로는 과도정부 체제가 이어지더라도 현 정부가 안보 관련 권한을 유지한다며 "선거 다음 날 이스라엘에 새 정부는 없다"고 지적했다.

대이란 군사작전 시나리오는 이미 구체화돼 있다. 파이낸셜타임스(FT)는 22일 소식통 3명을 인용해 네타냐후 총리가 이달 초 이란 공습을 계획했으나, 도널드 트럼프 미국 대통령이 중간선거 전 전투 재개에 반대했다고 보도했다.

FT에 따르면 이스라엘군은 10일 주말 이란 핵시설과 정권 관련 시설, 발전소 등 민간 기반시설을 타격할 준비를 마친 상태였다. 작전 강도는 지난 2월 미국·이스라엘 공습보다 높은 수준으로 계획됐다. 네타냐후 총리는 이 보도를 부인했다.

같은 날 뉴욕타임스(NYT)도 미국과 이스라엘이 11월 3일 중간선거 이후를 염두에 두고 이란 재공습 계획을 마련했다고 전했다. 피트 헤그세스 국방장관이 이스라엘을 방문해 네타냐후 총리와 재공습 가능성을 논의했으며, 에너지 기반시설과 핵시설, 미사일·드론 전력이 표적 후보로 거론된다. 양국 전투기는 이라크 상공을 비행하며 공습을 예행연습한 것으로 알려졌다.

NYT에 따르면 일부 계획 입안자들은 사흘간의 작전만으로도 이란의 협상 입장을 바꿀 만한 경제적 타격을 줄 수 있다고 보고 있다. 다만 트럼프 대통령은 외교적 노력이 이어지는 가운데 아직 공습을 승인하지 않았다.

트럼프 대통령은 지난 9일 중간선거 전에는 이란을 공격하지 않겠다고 밝혔다. CNN은 27일 네타냐후 총리가 총선 전 공동 공습을 요청했지만 트럼프 대통령이 승인하지 않았다고 보도했다. 한 소식통은 "계획은 준비돼 있고 트럼프의 승인을 기다리고 있으며, 중간선거 이후가 될 수 있다"고 말했다.

이란은 맞대응을 예고했다. 예루살렘포스트에 따르면 이란 당국자들은 재공습 시 보복 대상을 상선과 에너지 기반시설에서 데이터센터와 해저 인터넷 케이블로까지 넓히겠다고 위협했다.

총선 결과가 재공습 시나리오에 미칠 영향을 두고는 전망이 엇갈린다.

NYT가 인용한 전문가들은 선거 결과로 네타냐후 총리의 정치적 입지가 약화한 상황에서 과도정부를 이끌며 전쟁을 개시하기는 어려울 수 있다고 봤다. 반대로 네타냐후 총리가 공동 공습 가능성을 지렛대로 삼아 국민통합정부를 구성하고 집권을 이어갈 수 있다는 분석도 있다.

◆ 정권 교체돼도 대이란 강경 기조 이어질 듯

아이젠코트가 집권하더라도 이란을 주요 안보 위협으로 보는 이스라엘의 기본 인식은 단기간에 바뀌기 어렵다는 평가다. 아이젠코트는 최근 "이스라엘은 이란 공격을 포함해 그 핵 능력을 파괴하기 위해 모든 것을 해야 한다"고 말했다.

알자지라에 따르면 아이젠코트는 이란 정권 교체가 비현실적인 목표라고 보면서도, 네타냐후 총리가 이란 핵 프로그램 해체에 소홀했다고 비판해 왔다. 알자지라는 이스라엘 야권 지도자 대다수가 이란과의 전쟁에 반대하지 않으며, 상당수는 오히려 네타냐후보다 더 강경하다고 분석했다.

미국 보스턴글로브는 이란 문제에서 네타냐후 총리와 아이젠코트 간 당장의 차이는 크지 않으며, 둘 다 이란이 특정 레드라인을 넘을 경우 추가 공격에 나설 의향이 있다고 짚었다. 다만 아이젠코트는 미국과의 관계를 보다 외교적 관점에서 바라본다. 미국이 이스라엘 입장에서 불충분한 이란 합의를 지지할 경우 외교를 통해 합의를 개선해야 한다는 입장이다.

누가 집권하든 실제 재공습 여부는 결국 트럼프 대통령의 승인에 달려 있다는 전망이다. NYT에 따르면 트럼프 대통령은 올해 들어 대규모 전투 재개 계획에 여러 차례 제동을 걸었으며, 이달 초가 가장 최근 사례다.

메켈버그 펠로는 이스라엘의 과도정부 체제를 두고 "이는 상황을 더 불안정하고 더 위험하게 만든다"고 경고했다.

kwonjiun@newspim.com

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'채상병 순직' 임성근 징역 3년 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. 대법원은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 이를 방치하고 안전대책을 마련하지 않았다는 원심 판단을 유지했다. 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. [사진 = 뉴스핌DB] 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 27일 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 기소된 임 전 사단장 등의 상고심에서 피고인들과 이명현 특별검사 측의 상고를 모두 기각했다. 이에 따라 임 전 사단장에게 징역 3년을 선고한 원심판결이 확정됐다. 함께 기소된 박상현 전 해병대 1사단 7보병여단장과 최진규 전 11포병대대장에게 선고된 금고 1년 6개월, 장모 전 7포병대대 본부중대장에게 선고된 금고 8개월에 집행유예 2년도 확정됐다. 임 전 사단장 등은 2023년 7월 경북 예천 내성천 일대에서 수몰 실종자 수색작전 중 안전장비를 지급하지 않은 채 수색을 지시해 채 상병을 숨지게 하고, 다른 해병대원에게 상해를 입힌 혐의(업무상 과실치사상)를 받는다. 당시 사고 이후 해병대 수사단은 임 전 사단장 등 8명에게 업무상과실치사 혐의가 있다고 판단했다. 그러나 국방부가 경찰에 이첩된 수사기록을 회수하고 임 전 사단장을 혐의자에서 제외하면서 이른바 '채해병 사건 수사 외압' 의혹이 불거졌다. 경찰은 2024년 7월 임 전 사단장에 대해 불송치 결정했다. 이후 특별검사법 제정에 따라 이명현 특검팀이 지난해 7월 출범해 재수사에 착수했다. 특검팀은 지난해 11월 임 전 사단장을 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 구속 기소했다. 1심은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 안전조치를 취하지 않아 사망 사고를 초래했다고 판단해 징역 3년을 선고했다. 다만 일부 명령위반 혐의 등에 대해서는 이유무죄로 판단했다. 이유무죄란 여러 행위가 하나의 범죄로 기소된 사건에서 일부 행위에 대해 범죄 성립을 인정하지 않으면서도 나머지 행위에 대해서는 유죄를 인정하는 경우, 판결 주문이 아닌 이유 부분에 무죄 판단을 기재하는 것을 말한다. 2심은 임 전 사단장의 업무상과실치사상 혐의 등에 대한 유죄 판단을 유지하면서 일부 명령위반 행위를 추가로 이유무죄로 판단했다. 다만 형량은 1심과 동일한 징역 3년을 유지했다. 대법원은 이러한 원심 판단에 법리 오해 등의 잘못이 없다며 유죄 및 일부 이유무죄 판단을 모두 유지했다. hong90@newspim.com 2026-10-27 11:24
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보험사도 뚫렸다…미래에셋생명, 첫 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 최근 금융권을 겨냥한 해킹 사고가 잇따르는 가운데 국내 보험사 중 처음으로 미래에셋생명에서 해킹에 따른 고객정보 유출 사고가 발생했다. 고객 청약시스템이 침해된 것으로 파악되면서 보험 가입 과정에서 제출한 질병 이력 등 민감한 정보의 유출 우려도 커지고 있다. 정확한 유출 대상과 항목, 규모는 현재 파악 중이다. 27일 금융권에 따르면 미래에셋생명은 지난 25일 일부 시스템에서 이상 징후를 발견하고 사이버 침해사고를 인지했다. 이후 외부 전문기관과 사고를 분석하는 과정에서 26일 새벽 개인정보 유출 사실을 확인했다. 해커는 고객 청약시스템과 홈페이지 일부에 침입해 파일 41개를 조회한 것으로 알려졌다. 고객 청약시스템은 보험 가입 신청과 심사에 필요한 개인정보·건강정보 등을 입력하고 처리하는 시스템이다. 다만 조회된 파일의 구체적인 내용과 실제 유출된 개인정보의 종류·규모는 아직 확인되지 않았다.  미래에셋생명은 홈페이지 사과문을 통해 개인신용정보 유출 사실을 인지한 뒤 전사적 비상대응체계를 가동하고 공격 IP 차단 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 금융감독원은 26일 긴급 현장점검에 착수해 피해 규모와 사고 경위, 대응의 적절성 등을 살펴보고 있다. [사진= 미래에셋생명] 이번 사고는 유출 규모뿐 아니라 어떤 정보가 포함됐는지가 관건이다. 앞서 은행과 저축은행에서는 이름과 연락처뿐 아니라 연소득과 대출금액, 예금잔액, 신용등급 등 개인의 재무상태를 보여주는 정보까지 유출됐다. 보험사는 가입 심사와 보험금 지급 과정에서 건강정보도 취급하는 만큼 유출 항목에 따라 사생활 침해 우려가 커질 수 있기 때문이다. 우선 청약 과정에서 제출한 질병·수술·입원·투약 이력 등이 유출될 수 있다. 보험 가입자는 '계약 전 알릴 의무'에 따라 상품별 질문 항목에 맞춰 관련 정보를 보험사에 알린다. 청약서나 첨부서류까지 유출됐다면 개인의 병력이 노출됐을 가능성이 있다.  보험금 청구 관련 정보에 접근했는지도 확인이 필요하다. 진단서와 진료비 서류 등에는 구체적인 질병과 치료 내역이 담길 수 있다. 계약자 외에 피보험자와 보험수익자의 정보가 포함됐는지도 점검 대상이다. 보험은 계약을 체결하는 사람과 보장을 받는 사람, 보험금을 받는 사람이 서로 다를 수 있어 가족정보까지 함께 노출될 가능성이 있다. 가입 상품과 보장금액 등 계약정보가 유출됐다면 보험사 직원을 사칭하거나 보험금 지급·계약 변경을 빙자해 개인정보와 금융정보를 추가로 요구하는 사기에 악용될 우려도 있다. 미래에셋생명은 사과문에서 유출된 정보가 명의도용과 스미싱·피싱 등 2차 피해에 악용될 수 있다며 주의를 당부했다. 출처가 불분명한 문자나 이메일의 링크를 클릭하거나 회사를 사칭한 전화에 개인정보·금융정보를 제공하지 말라고 안내했다. 또 개인정보 유출로 손해를 입은 경우 손해배상 및 법정손해배상 청구 소송을 제기하거나 개인정보 분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있다고 밝혔다. 미래에셋생명은 사과문에서 "이번 사고로 고객 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 다시 한 번 깊이 사과드린다"며 고객정보 보호와 피해 최소화, 고객 안전과 신뢰 회복에 최선을 다하겠다고 밝혔다. 또한 지난 26일 오후 4시부터 홈페이지 접속을 차단하고 시스템 복구와 보안 점검을 진행하고 있다. 악성코드 등 추가적인 보안 위협을 차단한 뒤 사고 경위와 개인정보 유출 규모·범위·건수 등 구체적인 피해 상황을 파악할 계획이다. 홈페이지 접속 재개 시점은 아직 정해지지 않았다. 서비스를 다시 열었을 때 추가 정보 유출이나 고객의 2차 피해가 발생할 가능성이 있는지 거듭 확인하고 있어서다. 기존 홈페이지에서 이용하던 보험계약대출 등 보험 관련 업무는 당분간 콜센터를 통해 처리하고 있다.  미래에셋생명 관계자는 "홈페이지를 열었을 때 고객이 로그인하는 과정에서 2차 피해가 발생할 여지가 있어서는 안 되기 때문에 이중, 삼중으로 확인하고 있다"며 "추가 유출이나 고객 피해가 발생할 우려가 없는지 확인한 뒤 홈페이지를 열 계획으로, 재개 시점은 아직 정해지지 않았다"고 말했다.  yunyun@newspim.com 2026-10-27 12:11

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