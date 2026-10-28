KT, 5G 무선망 에너지 효율 분야 '자율 네트워크 레벨 4' 인증

AI 핵심 요약beta
- KT는 28일 TM 포럼에서 5G 무선망 에너지 효율 인증을 획득했다
- 자율 네트워크 레벨 4는 AI가 망 분석부터 문제 대응까지 수행한다
- KT는 ES-O 플랫폼으로 전력 절감과 품질 유지 운용을 구현했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI가 기지국 운용·전력 효율 자동 최적화
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT는 글로벌 통신 산업 협의체 'TM 포럼(TM Forum)'에서 5G 무선망 에너지 효율 최적화 분야 '자율 네트워크 레벨 4(Autonomous Network Level 4)' 인증을 획득했다고 28일 밝혔다.
TM 포럼은 글로벌 통신사와 기술 기업이 참여해 통신 산업 표준을 개발하는 협의체다. 자율 네트워크 레벨 4는 인공지능(AI)이 네트워크 상황을 분석하고 운용 방안을 판단·실행하며, 문제 발생 시 필요한 조치까지 수행하는 자율화 단계다.
KT는 자체 개발한 AI 자율 네트워크 운영 플랫폼 'ES-O(Energy Saving Operation & Orchestration)'를 통해 이번 인증을 획득했다.
ES-O는 운용자가 일상 언어로 입력한 목표를 AI가 네트워크 운영 정책으로 전환하는 플랫폼이다. 기지국별 통신 범위와 트래픽을 분석해 서비스 품질을 유지하면서 전력 사용을 줄일 수 있는 기지국 운용 방안을 결정한다.
정책 실행 전에는 최신 트래픽을 확인해 품질 저하 가능성을 점검하고, 실행 이후에도 네트워크 상태를 감시해 이상이 발생하면 운용 방식을 조정한다. 인접 기지국 데이터를 활용해 시간대별 트래픽을 예측하고, 예측 정확도가 떨어지면 최신 데이터를 다시 학습하는 기능도 적용됐다.
KT는 이번 인증을 계기로 AI 기반 자율 네트워크 기술을 고도화하고 적용 영역을 확대할 계획이다.
정선일 KT 네트워크운용혁신본부장은 "앞으로도 고객이 체감하는 통신 품질과 네트워크 안정성을 최우선으로 AI 기반 자율 네트워크 기술을 지속 고도화하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com