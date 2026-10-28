한·싱가포르 '스마트팜 협력 MOU' 추진…농산업 기업 진출 지원

AI 핵심 요약beta
- 김종구 농식품부 차관이 29일부터 30일까지 싱가포르를 방문한다
- 아세안+3 농림장관회의에서 역내 식량안보 협력을 강조한다
- 싱가포르와 스마트팜 MOU를 체결하고 국내 기업 진출을 지원한다
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아세안+3 회의서 식량안보 협력 논의
수직농장 시찰·K-식자재 수출 동향 점검
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 싱가포르와 스마트팜 협력 양해각서(MOU)를 체결해 기술 교류와 국내 농산업 기업의 현지 진출을 지원한다. 아세안+3 농림장관회의에서는 역내 식량안보와 지속가능한 농업 발전을 위한 협력 방안을 논의할 예정이다.
농림축산식품부는 김종구 차관이 이달 29일부터 30일까지 이틀간 싱가포르를 방문한다고 28일 밝혔다.
김 차관은 제26차 아세안+3 농림장관회의 기조연설에서 역내 식량안보 강화를 위한 협력의 중요성을 강조하고, 지속가능한 농업 발전을 위한 한국의 협력·기여 의지를 밝힐 예정이다.
아세안+3 농림장관회의는 아세안 회원국과 한국·중국·일본 간 농림 분야 협력을 확대하기 위해 지난 2001년부터 열리고 있다.
싱가포르 지속가능환경부와는 스마트팜 협력에 관한 MOU를 체결한다. 첨단 실내 수직농장인 '그린파이토(GreenPhyto)'도 방문해 스마트농업 분야 기술 교류와 국내 기업의 해외시장 진출 확대를 위한 협력 기반을 다질 계획이다.
K-푸드와 식자재 수출 현황도 살펴본다. 인천공항 면세점과 싱가포르 현지 우수 한식당을 방문하고, 바이어 간담회를 통해 판매·수출 동향과 진출 기업의 애로·건의사항을 청취한다.
아울러 겨울철 특별방역대책기간에 맞춰 인천국제공항의 국경검역 추진 상황도 점검할 예정이다.
rang@newspim.com