의정부역 펠리스타워 양우내안애, 1506호 규모 대단지 공급

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 수도권 광역교통망 확충으로 서울과 경기 주요 지역 간 이동 여건이 변화하고 있다.

도시문헌학자 김시덕 박사가 제시한 '대서울권'은 행정구역과 관계없이 교통망을 중심으로 형성되는 생활권을 의미한다. 수도권 광역교통망 확충에 따라 서울 외곽 지역에서도 서울 주요 업무지구로의 접근성을 고려한 주거 선택이 이뤄지고 있다.

경기 의왕시 포일동 '인덕원푸르지오엘센트로' 전용면적 84㎡는 지난 8월 16억1000만원에 거래됐다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 해당 면적의 올해 1월 거래가는 13억9000만원으로, 두 거래 가격 사이에는 2억2000만원의 차이가 있다.

[이미지=양우건설] 의정부역 펠리스타워 양우내안애 투시도

경기 북부에서는 의정부가 서울 동북권과 인접한 지역으로 꼽힌다. 향후 개통 시 수도권 주요 지역으로의 이동 여건에도 변화가 예상된다.

양우건설은 의정부시 의정부동 일원에 '의정부역 펠리스타워 양우내안애'를 공급한다. 단지는 지하 6층~지상 49층 규모로 조성되며, 총 1506호로 계획됐다. 구성은 아파트 1252세대, 오피스텔 48실, 업무시설 168실, 근린생활시설 38실이다.

교통 여건으로는 수도권 지하철 1호선과 의정부경전철을 이용할 수 있으며, 의정부역에서는 교외선도 이용할 수 있다.

주변 생활 인프라로는 신세계백화점 의정부점과 의정부 로데오거리, 의정부시청, 역전근린공원 등이 있다. 단지 인근에서 쇼핑·문화·행정·여가 시설을 이용할 수 있다.

인근 개발사업으로는 캠프 라과디아 공공청사 조성사업이 있다. 지난해 9월 착공식이 열렸으며, 사업에는 주민센터와 공원, 복합체육센터 등이 포함됐다.

청약 관련 조건은 비규제지역 적용 여부와 모집공고상 세부 기준에 따라 확인해야 한다. 원문에 따르면 입주자저축 가입 기간과 지역·면적별 예치금액 등 요건을 충족하면 세대주와 세대원 모두 1순위 청약이 가능하다. 재당첨 제한과 실거주 의무, 분양권 전매 제한 및 주택담보대출비율(LTV) 등은 해당 단지의 입주자모집공고와 적용 법령을 통해 확인할 필요가 있다.

업계 관계자는 "GTX-C 노선 사업 등 수도권 광역교통망 확충이 추진되면서 의정부의 교통 여건에도 변화가 예상된다"며 "지역 내 신규 주거단지를 검토할 때는 교통사업의 진행 상황과 실제 이용 가능한 생활 인프라, 청약 조건 등을 함께 살펴볼 필요가 있다"고 말했다.

whitss@newspim.com