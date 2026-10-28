정점식 "민주당의 조희대 휴대폰 개인정보 조회는 스토킹 폭력"

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"조희대 국정조사는 집요하고 악독한 폭력…결코 동의 못 해"

"李대통령 5개 재판 속개 촉구…사법부도 저항해야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 28일 더불어민주당의 조희대 대법원장 휴대전화 교체 내역 조회 논란과 국정조사 추진을 두고 "이것은 일종의 스토킹 폭력이다"라며 강하게 비판했다.

정 원내대표는 이날 자신의 페이스북에 "더불어민주당이 통신사에 요구해 조희대 대법원장의 최근 2년간 휴대전화 교체 내역 자료를 조회했다고 한다"며 "대법원장의 개인 전화번호까지 노출된 자료라고 한다"고 밝혔다.

이어 "개인정보를 당사자도 모르게 몰래 염탐하는 집권여당"이라며 "권력을 동원해 대법원장의 개인정보조차 이렇게 제멋대로 들여다보는데, 하물며 힘없는 일반 국민의 개인정보는 얼마나 우습게 보겠느냐"고 지적했다.

정점식 국민의힘 원내대표 [사진=뉴스핌DB]

그는 민주당이 국정감사에서 조 대법원장을 상대로 모욕적인 발언을 쏟아냈다고 주장하며 "급기야 망신시킬 궁리를 하면서 개인정보까지 몰래 염탐하는 스토킹까지 자행했다"고 비판했다.

특히 민주당의 조 대법원장 국정조사 추진에 대해서도 "텔레비전 생중계를 통해 국민들이 보는 앞에서 조희대 대법원장에게 온갖 모욕과 망신을 주려 할 것"이라며 "아주 집요하고 악독한 폭력"이라고 주장했다.

정 원내대표는 "지금 민주당이 조희대 대법원장에게 가하는 감금, 갑질, 언어폭력, 스토킹 등의 모든 행위가 폭력"이라며 "조희대 대법원장에게 학폭을 저지르는 가해자 집단 더불어민주당은 이 신성한 국회에서 전원 퇴학시켜야 할 단계에 이르렀다"고 했다.

이재명 대통령을 향해서도 "마치 교실 뒷자리에 앉아 다른 동급생에게 학교폭력을 지시하고, 이를 지켜보며 즐기는 일진 학생처럼 행동하고 있다"며 "그가 이 무도한 폭력을 멈추지 않는다면 청와대라는 곳에서 마땅히 퇴학시켜야 하지 않겠느냐"고 말했다.

그는 "민주당이 진행하겠다는 국정조사는 한 사람에 대한 집요하고 악독한 폭력"이라며 "우리 야당은 결코 동의할 수도, 가담할 수도 없다. 국민의힘은 이 야만적인 폭력에 단호히 맞서 싸우겠다"고 강조했다.

아울러 사법부를 향해 "여러분이 가진 권한을 이용해 무도한 폭거에 저항하라"며 "이재명 대통령의 5개 재판을 속개할 것을 촉구한다. 이 저항은 정당방위"라고 덧붙였다.

oneway@newspim.com