[컨콜] SK하이닉스 "키옥시아 투자 수익, 3분기 이어 결산배당에도 반영"

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스는 28일 키옥시아 투자 수익을 특별배당으로 주주에게 환원하기로 했다
- 3분기 주당 배당금은 일반배당과 특별배당을 합쳐 2만원으로 결정했다
- 잔여 투자 수익은 2026년 결산 확정 후 추가 특별배당으로 지급할 계획이다
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"투자 수익 대부분 주주와 공유"…결산 확정 후 지급
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SK하이닉스가 일본 키옥시아 투자로 거둔 수익을 올해 3분기에 이어 결산배당에도 반영하기로 했다. 투자 수익 일부를 이번 분기 특별배당으로 먼저 지급하고 나머지는 연간 결산이 확정된 이후 추가로 주주들에게 환원한다는 계획이다.
SK하이닉스는 28일 2026년 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "키옥시아 투자 수익 대부분은 특별배당을 통해 환원할 계획"이라며 "일부를 이번 분기 배당으로 먼저 지급하고 나머지는 2026년 회계연도 결산이 확정된 후 결산배당에 포함해 지급할 예정"이라고 밝혔다.
앞서 SK하이닉스는 이날 이사회를 열고 3분기 현금배당을 주당 2만원, 총 14조원 규모로 결정했다. 실적 개선을 반영한 일반 배당금 1만원에 키옥시아 투자 성과를 공유하기 위한 특별배당 1만원을 더한 금액이다.
이번 발표로 키옥시아 투자 수익을 활용한 특별배당이 3분기에 그치지 않고 결산배당까지 이어진다는 점이 구체화됐다. 다만 결산배당에 포함될 추가 특별배당 규모는 아직 공개되지 않았다.
SK하이닉스는 "당사는 영업실적을 기반으로 배당 규모를 결정하고 상당한 규모의 투자 수익 등이 발생하는 경우 특별배당을 통해 그 성과를 추가로 주주와 공유하고자 한다"고 설명했다.
이어 "투자 자산의 가치 실현에 따른 성과도 주주환원 재원으로 활용하겠다"고 강조했다.
곽노정 SK하이닉스 최고경영자(CEO) 역시 이날 콘퍼런스콜에서 "전략적 투자가 결실을 맺으면 그 대부분을 주주 여러분과 나누는 것을 원칙으로 삼아왔다"며 "앞으로도 이 원칙을 지켜나가며 전략적 투자 성과를 직접 체감할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.
mkyo@newspim.com