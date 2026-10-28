태성, 일본 첨단기판 제조사에 글라스기판 장비 공급

AI 핵심 요약beta
- 태성은 28일 일본 첨단기판 제조사 F사에 장비를 공급했다.
- 이번 계약은 태성이 일본 글라스기판 시장에서 확보한 첫 수주다.
- 태성은 국내외 고객사와 협의하며 연내 추가 수주를 추진하고 있다.
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국내외 고객사와 추가 장비 공급 협의
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 설희 인턴기자 = 반도체·인쇄회로기판(PCB) 장비 전문기업 태성이 일본 첨단기판 제조사 F사에 글라스기판 제조용 습식공정 장비를 공급한다고 28일 밝혔다.
이번 계약은 태성이 일본 글라스기판 시장에서 확보한 첫 수주다. 회사는 국내외 주요 고객사를 대상으로 글라스기판 공정장비 공급 실적을 확대하고 있다.
F사는 일본 첨단기판 제조사로 고다층 PCB와 고밀도 반도체 패키지기판을 생산하고 있으며 차세대 글라스기판 기술개발을 추진하고 있다. 글라스 다층기판 기술 등 차세대 반도체 패키징 관련 기술도 개발하고 있다고 회사 측은 설명했다.
이번에 공급하는 장비는 글라스기판 제조 과정에서 표면처리와 미세 패턴 형성 등에 사용되는 습식공정 장비다. 태성은 기존 PCB 제조장비 분야에서 확보한 정밀 습식공정 기술을 글라스기판 제조공정에 적용해 관련 장비를 개발·공급하고 있다.
인공지능(AI) 반도체와 고성능컴퓨팅(HPC) 시장이 성장하면서 차세대 반도체 패키징 기술에 대한 투자도 확대되고 있다. 글라스기판은 기존 유기기판을 대체·보완할 차세대 소재로 거론되고 있으며 글로벌 반도체·기판 제조사들도 관련 기술개발과 상용화를 추진하고 있다.
태성은 지난해에도 글라스기판용 TGV 세정 및 에칭 장비를 공급했다. 회사는 글라스기판 시장이 본격적인 양산 단계에 들어서기 전부터 국내외 고객사에 관련 공정장비를 공급하며 사업 기반을 확대하고 있다고 설명했다.
태성은 현재 국내외 주요 고객사들과 글라스기판 장비 공급을 협의하고 있으며 연내 추가 수주도 추진하고 있다.
태성 관계자는 "이번 일본향 수주는 당사의 글라스기판 핵심 공정장비 기술력이 글로벌 시장에서도 인정받고 있음을 보여주는 의미 있는 성과"라며 "현재 국내외 주요 고객사들과 글라스기판 장비 공급을 위한 협의를 지속하고 있는 만큼, 올해 안에 추가적인 글라스기판 장비 수주 성과가 가시화될 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.
winter1004@newspim.com