CJ온스타일, 크리에이터 커머스 키운다…기획부터 해외 진출까지 지원

성동훈 플랫폼본부장, CMS서 전략 발표…콘텐츠·AI 결합해 구매 연결

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ온스타일이 브랜드와 크리에이터를 연결하는 콘텐츠 커머스 사업을 강화한다. 상품 기획과 콘텐츠 제작은 물론 판매 이후 배송·고객서비스까지 지원하고 해외 진출로 협력 범위를 넓힌다는 구상이다.

CJ온스타일은 성동훈 플랫폼본부장이 지난 26~27일 서울 용산구 서울드래곤시티에서 열린 '콘텐츠 마케팅 서밋 2026(Content Marketing Summit·CMS)'에서 이 같은 사업 전략을 발표했다고 28일 밝혔다.

성동훈 CJ ENM 커머스부문 플랫폼본부장이 지난 26일 서울 용산구 서울드래곤시티에서 열린 '콘텐츠 마케팅 서밋 2026(CMS 2026)'에서 '콘텐츠·크리에이터·AI가 바꾸는 새로운 쇼핑의 법칙'을 주제로 발표하고 있다. [사진=CJ온스타일 제공]

성 본부장은 '콘텐츠·크리에이터·AI가 바꾸는 새로운 쇼핑의 법칙'을 주제로 강연했다. 그는 소비자가 상품을 찾고 구매를 결정하는 과정에서 콘텐츠와 크리에이터의 역할이 커지고 있다고 진단했다.

쇼핑 방식의 변화는 세 가지로 설명했다. 검색으로 상품을 찾는 대신 콘텐츠를 보다가 구매할 제품을 발견하고, 크리에이터와 쌓은 신뢰가 구매로 이어진다는 것이다. 인공지능(AI)과 데이터는 브랜드에 적합한 크리에이터를 연결하는 수단으로 활용되고 있다고 짚었다.

CJ온스타일이 제시한 대응 전략은 '한국형 크리에이터 커머스'다. 브랜드와 크리에이터의 협업을 주선하는 데서 시작해 상품 개발, 콘텐츠 제작, 판매, 배송, 고객서비스(CS), 글로벌 진출까지 사업 전 과정을 지원하는 모델이다.

회사는 기존 콘텐츠 제작 역량과 커머스 인프라를 기반으로 AI·데이터 활용을 확대할 계획이다. 이를 통해 브랜드와 크리에이터의 성장을 돕고 콘텐츠 커머스 사업의 기반을 넓힌다는 방침이다.

올해 11회째인 CMS는 기업과 콘텐츠·기술 분야 전문가들이 마케팅 전략을 공유하는 행사다. 이번 행사에는 구글과 현대자동차, 코카콜라, 토스 등도 연사로 참여했다.

성동훈 CJ ENM 커머스부문 플랫폼본부장은 "콘텐츠 마케팅의 미래를 논의하는 자리에서 CJ온스타일이 축적해 온 콘텐츠 커머스 경험과 전략을 공유하게 돼 뜻깊다"며 "브랜드와 크리에이터가 함께 성장하는 생태계를 만들어 콘텐츠 커머스 시장을 선도하겠다"고 말했다.

nrd@newspim.com