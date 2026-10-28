허진수, 美 식품유통 GGG와 협력 모색…해외 판로 넓힌다

AI 핵심 요약beta
- 허진수 부회장이 18일 파리에서 GGG와 협력 방안을 논의했다
- 상미당홀딩스는 GGG 북미 유통망 활용과 중남미 진출을 검토했다
- 허 부회장은 유럽 식품기업과 만나 삼립·파리바게뜨 협력을 모색했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 허진수 상미당홀딩스 부회장이 북미 유통망과 유럽 식품기업을 잇는 해외사업 네트워크 확장에 나섰다. 미국 식품 수입·유통그룹 GGG와 사업 협력 가능성을 살피고, 유럽에서는 삼립과 파리바게뜨의 시장 확대를 위한 파트너 발굴에 힘을 실었다.
상미당홀딩스는 허 부회장이 지난 18일(현지시간) 파리 주불 미국대사관저에서 개최된 겔러트 글로벌 그룹(Gellert Global Group·GGG) 파트너 행사에 참석했다고 28일 밝혔다.
허 부회장은 현장에서 조지 겔러트 GGG 회장 및 경영진과 사업 현황을 공유하고 앞으로 협력할 수 있는 분야를 논의했다. 회사는 미국 주요 슈퍼마켓과 식자재 유통망을 활용한 사업뿐 아니라 캐나다·멕시코 진출에서도 GGG와 협력할 여지가 있다고 보고 있다.
미국에 본사를 둔 GGG는 세계 60여개국에서 식품 4000여종을 들여와 북미 시장에 공급한다. 거래처는 유통업체부터 외식·호텔·크루즈 기업, 식품 제조사까지 아우른다. 연간 매출 규모는 17억달러 이상이다.
이번 만남은 찰스 쿠슈너 주불 미국대사가 GGG의 해외 핵심 파트너들을 초청하면서 이뤄졌다. 참석자는 세계 80여개 기업 관계자 130여명으로, 한국 기업에서는 상미당홀딩스만 초청 명단에 올랐다.
교류는 박람회 현장으로도 이어졌다. 행사 다음 날 겔러트 회장과 쿠슈너 대사는 국제 식품박람회 '시알 파리(SIAL Paris 2026)'에 마련된 삼립 부스를 방문했다.
허 부회장은 함께 참석한 유럽 식품 원료업체와 베이커리 생산기업 관계자들과도 만났다. 삼립과 파리바게뜨가 유럽에서 사업을 넓히는 데 필요한 현지 협력 기반을 다지기 위한 자리였다.
상미당홀딩스는 이번 행사를 통해 기존 파트너와의 관계를 강화하고 북미·유럽 사업 확대를 위한 접점을 확보했다고 설명했다.
회사 관계자는 "앞으로도 글로벌 파트너십을 적극 확대하고, 해외 시장 공략에 박차를 가할 것"이라고 말했다.
nrd@newspim.com