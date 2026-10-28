이수스페셜티케미컬, 美 아레스 머티리얼즈와 AI 소재 개발

AI 핵심 요약beta
- 이수스페셜티케미컬은 28일 아레스 머티리얼즈와 파트너십을 체결했다.
- 양사는 AI 기반 물성 예측으로 특수소재 개발 효율을 높이기로 했다.
- 이수스페셜티케미컬은 고부가가치 소재 시장 입지를 강화할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 이수스페셜티케미컬이 미국 소재 설계 전문기업 아레스 머티리얼즈와 파트너십을 체결했다고 28일 밝혔다.
회사에 따르면 인공지능(AI) 기반 특수소재 개발 역량을 강화하기 위한 협력이다. 텍사스주 플레이노에 본사를 둔 아레스 머티리얼즈는 '머티리얼즈 인텔리전스' 플랫폼을 기반으로 고분자 및 특수소재를 개발한다. 이 플랫폼은 소재의 분자 구조와 조성 데이터를 AI로 학습해 실험 횟수를 줄이고 개발 기간을 단축하며 성능을 최적화한다.
회사는 이번 협력이 AI 기반 물성 예측 기술을 활용해 소재 개발 과정의 효율성을 높이는 데 목적이 있다고 설명했. 소재는 성능을 좌우하는 변수가 많아 설계 단계마다 검증이 필요한데, AI 기술을 통해 이 과정을 개선하려는 것이다.
특수소재는 이차전지, 디스플레이, 전자재료 등 다양한 산업에 사용되며 최종 제품의 성능과 차별화를 결정하는 핵심 요소다. 이수스페셜티케미컬은 분자량 조절제로 쓰이는 정밀화학 제품을 기반으로 경쟁력을 구축해왔다. 이번 협력을 통해 AI 기반 특수소재 개발 역량을 확보함으로써 고부가가치 소재 시장에서 입지를 강화할 계획이다.
nylee54@newspim.com