이란 대통령, 푸틴 만나 "미국 없이도 역내 문제 해결 가능"

AI 핵심 요약beta
- 페제시키안 이란 대통령은 27일 푸틴에게 역내 문제 해결 역량을 밝혔다.
- 페제시키안은 미국 의존 없이 중동 국가들이 문제를 해결할 수 있다고 말했다.
- 푸틴은 이란전쟁 논의를 전하며 역내 상황이 개선되기를 희망한다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 마수드 페제시키안 이란 대통령은 27일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 중동 지역 국가들이 미국의 개입 없이도 역내 문제를 해결할 수 있다고 밝혔다.
AFP와 이란 국영통신사 IRNA 등에 따르면 이란의 페제시키안 대통령은 이날 모스크바에서 열린 가스수출국포럼(GECF) 정상회의를 계기로 푸틴 대통령과 만나 "미국에 의존하지 않고도 우리가 역내 문제들을 해결할 능력이 있다고 믿는다"고 말했다.
그는 푸틴 대통령에게 "우리의 교역은 날마다 확대되고 성장하고 있다"며 "미국의 행동은 우리가 다자주의를 더욱 강화하고, 러시아 및 미국의 일방적 제재를 받는 다른 국가들과 협력을 강화하는 방향으로 나아가는 것을 더 쉽게 만들어주고 있다"고 말했다.
푸틴 대통령은 페제시키안 대통령과 이란전쟁 문제를 논의했다면서 상황이 개선되기를 희망한다고 밝혔다.
푸틴 대통령은 "우리는 앞서 가진 양자 회담에서 역내 상황에 대해 논의했다"며 "의심할 여지 없이 우려를 불러오는 현 상황이 긍정적으로 전개되기를 바란다"고 말했다.
앞서 지난주 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 미국과 이란의 전쟁 발발 이후 처음으로 이란을 방문했다. 그는 테헤란과 워싱턴 간 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 러시아의 외교적 노력이 "대규모 전쟁의 재발을 막는 것을 목표로 하고 있다"고 밝혔다. 여기에 아바스 아라그치 이란 외무장관은 러시아와 이란이 "지금처럼 긴밀하게 협력한 적은 없었다"고 화답했다.
미국과 이란 간 협상이 수개월째 교착 상태에 빠진 가운데 영국 파이낸셜타임스(FT)와 뉴욕타임스(NYT) 등 주요 외신은 미국 중간선거(11월3일)가 끝나면 미국과 이스라엘이 재차 대규모 이란 공습에 나설 수 있다고 전한 바 있다.
osy75@newspim.com