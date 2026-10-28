토스뱅크, '금융의 날' 금융위원장 표창…4년 연속 수상

AI 핵심 요약beta
- 토스뱅크는 27일 금융위원장 표창을 받아 4년 연속 수상했다
- 전제범 매니저는 햇살론뱅크 도입과 제도 개선 공로를 인정받았다
- 토스뱅크는 올해 상반기 서민금융 8281억원을 공급했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지난해 햇살론 공급액 은행권 1위
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 토스뱅크가 서민금융 지원과 포용금융 확대에 기여한 공로를 인정받아 '금융의 날' 금융위원장 표창을 받으며 4년 연속 수상 기록을 이어갔다.
토스뱅크는 지난 27일 서울 중구 웨스틴 조선 호텔에서 열린 '제11회 금융의 날' 기념식에서 전제범 매니저가 포용금융 부문 금융위원장 표창을 수상했다고 28일 밝혔다. 2023년 제8회 금융의 날에서 처음 수상한 이후 매년 수상자 명단에 이름을 올렸다.
전 매니저는 2023년 여신 상품 기획자(PO)로 재직할 당시 인터넷전문은행 최초로 '햇살론뱅크'를 도입한 공로를 인정받았다.
저신용·저소득층이 은행권에 안착할 수 있도록 비대면 신청 환경을 구축하고, 건강보험료 산정 오류 등으로 신청자가 부당하게 탈락할 수 있는 심사 기준을 찾아 서민금융진흥원의 제도 개선을 이끌었다.
이 같은 상품 도입과 제도 개선을 바탕으로 토스뱅크는 서민금융 공급을 확대했다. 지난해 햇살론 공급액은 5023억원으로 은행권 1위를 기록했다.
이 가운데 633억원은 청년층 대상 상품인 '햇살론유스'로 공급됐다. 사회초년생들이 불법사금융에 의존하지 않고 제도권 금융을 통해 신용을 쌓을 수 있도록 지원했다는 설명이다.
토스뱅크는 햇살론뿐 아니라 사잇돌대출 등으로 포용금융 범위도 넓히고 있다. 중신용자부터 금융 취약차주까지 신용 구간별로 맞춤형 금융상품을 제공하고 있으며, 올해 상반기에는 서민금융 총 8281억원을 공급했다. 상품별로는 사잇돌대출 3867억원, 햇살론 4098억원이다.
상반기 중 햇살론 금리를 자체적으로 인하해 금융 부담이 큰 취약계층의 이자 부담을 낮추는 데도 나섰다.
이은미 토스뱅크 대표는 "4년 연속 금융의 날에 이름을 올릴 수 있었던 것은 출범 이후 포용이라는 방향을 한 번도 놓지 않았기 때문"이라며 "앞으로도 금융이 필요한 누구에게나 공정한 기회가 닿을 수 있도록 든든한 주거·금융 사다리 역할을 다할 것"이라고 밝혔다.
peterbreak22@newspim.com