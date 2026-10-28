곽노정 "솔리다임 IPO 기대 효과 어렵다"…특별배당 직접 발표

금융시장 변동성·반도체주 조정에 프리IPO·상장 검토 중단

키옥시아 투자 수익 특별배당…"전략적 투자 성과 주주와 공유"

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 곽노정 SK하이닉스 최고경영자(CEO)가 자회사 솔리다임의 기업공개(IPO) 추진을 중단한 배경을 직접 설명했다. 최근 금융시장 변동성과 반도체 업계의 주가 조정으로 당초 기대했던 자금 조달 효과를 충분히 거두기 어렵다고 판단했다는 것이다. 아울러 올해 키옥시아 투자 수익을 특별배당으로 주주들에게 환원하겠다는 방침도 밝혔다.

곽 CEO는 28일 2026년 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "솔리다임 IPO에 대한 당사의 결정과 전략적 투자 성과를 주주 여러분과 나누기 위한 특별배당에 대해 직접 말씀드리고자 한다"며 이같이 밝혔다.

곽노정 SK하이닉스 CEO가 27일(현지시간) 미국 인디애나주 웨스트라피엣 퍼듀대학교에서 열린 기자간담회에서 사업 전략 및 투자 비전을 설명하고 있다. [사진=SK하이닉스]

그는 "솔리다임은 수요 증가에 대응하기 위한 신규 생산시설 확충 등 성장 투자에 필요한 재원 마련 방안을 검토해 왔다"며 "그중 IPO를 통한 외부 자본 활용은 당사의 투자 부담을 완화하고 주주환원 여력을 확대할 것으로 기대했다"고 설명했다.

이어 "그러나 최근 금융시장 변동성과 반도체 업계의 주가 조정을 종합적으로 고려한 결과 현시점에서는 IPO를 통해 당초 기대한 효과를 충분히 달성하기 어렵다고 판단했다"며 "이에 솔리다임은 프리IPO와 IPO 검토를 중단하기로 결정했다"고 말했다.

다만 솔리다임에 대한 성장 투자는 이어가겠다는 입장이다. 곽 CEO는 "앞으로도 AI 데이터센터 스토리지 시장에서 경쟁력을 강화하고 성장 기회를 확보해 나갈 것"이라며 "이를 위한 투자와 재원 조달 방안은 솔리다임과 당사의 기업가치 및 주주가치 제고에 부합하는 방향으로 추진하겠다"고 강조했다.

키옥시아 투자 수익을 활용한 특별배당 계획도 직접 밝혔다.

곽 CEO는 "당사는 전략적 투자가 결실을 맺으면 그 대부분을 주주 여러분과 나누는 것을 원칙으로 삼아왔다"며 "이런 원칙에 따라 올해 키옥시아 투자 수익을 특별배당으로 주주께 돌려드리고자 한다"고 밝혔다.

이어 "앞으로도 이 원칙을 지켜나가며 주주들이 전략적 투자 성과를 직접 체감할 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.

mkyo@newspim.com