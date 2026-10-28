한울앤제주, 단독대표 전환…"안정적 사업 기반 구축"

AI 핵심 요약beta
- 한울앤제주는 28일 대표이사 체제를 단독대표로 전환했다
- 이사회 개편으로 의사결정 구조를 일원화하고 경영 효율성을 높인다
- 계열사 협력과 재무 건전성 강화로 신규 성장동력을 발굴한다
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그룹 계열사 협력으로 기존 사업 안정화·신규 성장동력 발굴
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한울앤제주는 최근 이사회 구성과 대표이사 체제 변경을 계기로 경영 효율화와 사업 경쟁력 강화에 나선다고 28일 밝혔다.
한울앤제주는 최근 일부 이사진의 사임과 함께 기존 각자대표 체제에서 단독대표 체제로 전환했다. 이를 통해 주요 경영 현안에 대한 의사결정 구조를 일원화하고 경영 효율성과 책임성을 높인다는 방침이다.
회사는 한울그룹 계열사들이 보유한 사업 및 경영 역량을 활용해 기존 사업의 안정적인 운영 기반을 확보하고 신규 성장동력 발굴에도 나설 계획이다. 계열사 간 협력을 확대해 사업 경쟁력을 강화한다는 구상이다.
재무 건전성 강화와 안정적인 사업 운영도 주요 과제로 추진한다. 현재 진행 중인 사업을 차질 없이 수행하면서 중장기 성장 기반을 마련하고, 주주 및 시장과의 소통을 확대해 경영 투명성과 대외 신뢰도를 높일 방침이다.
한울앤제주 관계자는 "경영체계 재정비를 계기로 의사결정의 효율성과 경영 책임성을 높이고 안정적인 사업 운영 기반을 구축해 나갈 것"이라며 "한울그룹의 다양한 사업 역량을 활용해 새로운 성장 기회를 발굴하고 기업가치 제고에 주력하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com