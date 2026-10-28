청와대 "종교를 넘어 함께"…범정 스님·김디모데 목사와 대화의 장 연다

'국민통합, 대화가 필요해' 유튜브 6회차

현대인 고립·불안 해법 논의

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대가 28일 불교와 개신교 종교 지도자를 초청해 종교의 경계를 넘어 국민통합의 의미를 논의하는 대화의 장을 연다.

청와대는 이날 오후 2시 유튜브 KTV채널을 통해 '국민통합, 대화가 필요해!' 6회차 방송을 생중계한다. '종교를 넘어 함께 살아가기'를 주제로 우리 사회의 갈등과 대립을 진단하고 국민통합 해법을 모색하는 자리다.

청와대 유튜브 라이브 프로그램 '국민통합, 대화가 필요해!' 방송안내화면 [사진=KTV]

이번 방송에는 사회관계망서비스(SNS)에서 위로를 전하는 '꽃스님'으로 알려진 범정 스님과 교계에 쓴소리를 아끼지 않는 김디모데 목사가 출연한다. 허은아 국민통합비서관의 진행으로 종교에 대한 관심이 줄어드는 이유부터 우리 사회에 필요한 공감과 위로, 사회 갈등을 줄이는 방법까지 다양한 주제를 놓고 대화한다.

대화의 첫 번째 화두는 점차 무종교인 비율이 높아지는 가운데 종교에 대한 관심과 신뢰가 줄어드는 이유와 인공지능(AI) 등 오늘날의 변화에 어떻게 대응해야 할지에 대한 것이다.

이어 화제가 됐던 '모자무싸'(모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다)를 화두로 불안과 고립을 경험하는 현대인, 특히 자신의 존재 가치와 삶의 의미를 고민하는 청년들의 현실을 살핀다. 두 종교 지도자는 서로에게 위로와 희망을 건네는 방법을 모색할 예정이다.

끝으로 세대, 성별, 지역 등 차이에서 비롯되는 사회적 갈등을 어떻게 줄일 수 있을지, 미움 대신 대화를 하려면 무엇이 필요한지 논의한다.

청와대는 "서로 다른 종교를 믿고 있지만 평화와 희망, 사랑과 공감 등 공통으로 추구하는 가치는 맞닿아 있듯이 서로를 이해하는 출발점이 될 수 있다는 메시지를 전하고 싶다"며 "우리 사회 역시 다름을 인정하고 대화할 때 갈등을 넘어 통합으로 나아갈 수 있다는 취지"라고 밝혔다.

한편 '국민통합, 대화가 필요해!'는 사회 5대 갈등 해소를 위해 청와대 국민통합비서관실이 다양한 생각과 입장을 가진 사람들이 서로의 이야기를 듣고 모두의 대화를 목표로 마련한 청와대 유튜브 LIVE 프로그램이다.

the13ook@newspim.com