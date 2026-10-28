한화자산운용, 'PLUS 글로벌HBM반도체' 연초 이후 6000억 유입

AI 핵심 요약beta
- 한화자산운용은 28일 PLUS 글로벌HBM반도체 ETF가 개인 순매수 1위를 차지했다고 밝혔다.
- 해당 ETF의 연초 이후 개인 순매수는 5933억원, 수익률은 88.30%로 집계됐다.
- ETF는 글로벌 메모리 기업과 관련 장비 기업에 투자해 분산 효과를 높였다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화자산운용은 28일 자사 'PLUS 글로벌HBM반도체' 상장지수펀드(ETF)가 올해 해외 반도체 ETF 가운데 개인 순매수 1위를 차지했다고 밝혔다.
한화자산운용에 따르면 지난 26일 기준 해당 ETF의 연초 이후 개인 순매수는 5933억원으로 집계됐다. 국내 상장 해외 반도체 ETF 중 가장 많은 개인 순매수를 기록했다.
PLUS 글로벌HBM반도체 ETF의 연초 이후 수익률은 88.30%로, 레버리지와 인버스를 포함한 국내 상장 ETF 중 10위다. PLUS 글로벌HBM반도체 ETF의 누적 수익률은 최근 3년 526.75%, 2년 368.22%, 1년 135.01%다.
PLUS 글로벌HBM반도체 ETF는 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스 등 글로벌 메모리 3사를 핵심으로 투자한다. 삼성전자와 SK하이닉스에 집중된 여타 반도체 ETF와 달리 글로벌 메모리 기업을 편입해 분산 투자 효과를 높였다.
지난 5월에는 정기 리밸런싱을 통해 투자 대상을 확대했다. NAND 시장 대표 기업인 샌디스크를 신규 편입하고, 테라다인과 테크윙 등 메모리 테스트 및 후공정 장비 기업을 추가했다.
이를 통해 HBM과 DRAM, NAND를 비롯한 메모리 반도체와 관련 장비 기업까지 아우르는 투자 체계를 구축했으며, 글로벌 메모리 산업 중심의 포트폴리오를 더욱 강화했다.
금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "올해 개인 순매수 1위는 투자자들이 메모리 반도체를 단기 테마가 아닌 AI 인프라 성장의 구조적 수혜 산업으로 인식하고 있다는 방증"이라며 "AI 확산에 따른 메모리 반도체의 구조적 성장은 이제 본격화 단계에 진입했다고 판단하는 만큼, 안정적인 운용과 투자자 소통으로 장기투자의 든든한 동반자가 되겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com