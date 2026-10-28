대신증권, 고객 3만8490명 정보 유출…서버 이상접근 확인

AI 핵심 요약beta
- 대신증권은 17일 해커의 비정상 접근으로 정보 유출을 확인했다
- 대신증권은 26일 고객 3만8490명의 개인정보 유출을 파악했다
- 대신증권은 2차 피해가 없다며 보안 강화와 피해 보상을 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2차 피해 정황 아직 확인 안 돼…추가 피해 조사
"고객 보호와 재발 방지에 필요한 조치 이행할 것"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신증권에서 고객 3만8490명의 개인(신용)정보가 유출된 것으로 파악됐다. 해커가 비대면 증권계좌 개설과 연계된 서버에 비정상적으로 접근하면서 사고가 발생했다. 대신증권은 외부 이상접근을 차단하고 열흘간 정밀조사를 진행했으며, 현재까지 2차 피해 정황은 확인되지 않았다고 밝혔다.
28일 대신증권에 따르면 이번 사고는 지난 17일 투자일임 비대면 증권계좌 개설 연계서버에서 해커의 비정상적인 접근 징후가 포착되면서 드러났다. 회사는 이상접근을 감지한 직후 공격에 사용된 인터넷 프로토콜(IP)과 우회접속 IP를 차단하는 등 긴급 대응에 나섰다.
이후 금융보안원과 함께 침해 범위를 조사했다. 열흘에 걸쳐 정상 서비스로 가장한 6만여건의 신호를 전수조사한 결과, 지난 26일 총 3만8490명의 정보가 유출된 사실을 파악했다.
유출 대상에 포함된 정보는 고객명, 이메일, 주소, 통신ID, 은행명, 입출금 계좌번호, 대신증권 종합계좌번호, 휴대전화번호 등 8개 항목이다. 이 가운데 입출금 계좌번호와 대신증권 종합계좌번호, 휴대전화번호는 암호화된 상태로 확인됐다.
대신증권은 규제당국에 사고를 신고했으며, 현재까지 고객의 2차 피해가 발생한 정황은 발견되지 않았다고 설명했다. 핵심 업무시스템에 대한 해커의 불법 접근도 없었던 것으로 파악됐다.
회사는 정보 유출 대상 고객에게 유출 항목 등을 개별 안내할 예정이다. 피해가 확인될 경우 신속하게 조치하고, 정보 유출로 손해를 입은 고객에게는 관련 법령과 절차에 따라 손해배상을 진행할 방침이다.
재발 방지를 위해 해당 서버의 접근통제와 이상징후 탐지·차단 체계를 강화하고, 외부 연계 시스템의 보안 취약점 점검도 확대하기로 했다.
진승욱 대표이사는 "이번 개인(신용)정보 유출을 엄중하게 받아들이고 있으며, 고객 여러분께 깊이 사과드린다"며 "고객보호와 재발방지에 필요한 조치를 책임 있게 이행하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com