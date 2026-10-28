토스플레이스, 경남은행과 지역 소상공인 결제 인프라 확대 협력

AI 핵심 요약beta
- 토스플레이스와 BNK경남은행은 27일 지역경제 활성화 협약을 체결했다
- 양사는 경남 소상공인 결제 인프라 확대와 공동 마케팅을 추진한다
- 지자체·프랜차이즈 연계 영업과 금융·결제 서비스 발굴도 모색한다
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 토스플레이스가 BNK경남은행과 협력해 경남 지역 소상공인의 결제 환경 개선과 지역경제 활성화에 나선다.
토스의 결제 단말기 및 포스(POS) 솔루션 공급 자회사 토스플레이스는 BNK경남은행과 경상남도 지역경제 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.
양사는 지역 소상공인을 위한 결제 서비스 기술 협력과 가맹 인프라 확대, 공동 마케팅 등을 추진하기로 했다.
우선 토스플레이스의 결제 단말기 '토스 프론트'와 포스 솔루션을 활용해 경남 지역 가맹 인프라를 확대한다. 지역 소상공인을 대상으로 공동 마케팅도 진행해 더 많은 가맹점주가 편리한 결제 환경을 구축할 수 있도록 지원할 계획이다.
향후 협력 범위도 넓힐 방침이다. 지방자치단체와 대리점, 프랜차이즈 등 지역 내 다양한 접점을 활용한 공동 영업을 모색하고, 지역 금융과 결제를 연계한 서비스도 발굴할 예정이다.
토스플레이스는 앞서 부산은행과 업무협약을 체결한 데 이어 경남은행으로 협력 대상을 확대하며 BNK금융그룹과의 협업을 강화하고 있다.
부산·경남 지역은 수도권 다음으로 가맹점 시장 규모가 큰 지역인 만큼, 이번 협력이 지역 소상공인의 결제 편의를 높이고 토스플레이스의 오프라인 결제 사업 기반을 넓히는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
peterbreak22@newspim.com