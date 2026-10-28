SKT, 장기고객 초청 뮤지컬 '시카고' 단독 공연 개최

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤은 28일 10년 이상 장기고객 대상 뮤지컬 행사를 진행한다고 밝혔다.
- 행사는 12월 8일 열리며 장기고객과 동반인 1299명을 초청한다.
- 참여 신청은 11월 17일까지 T멤버십 앱에서 할 수 있다.
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11월 17일까지 T멤버십 앱서 신청
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = SK텔레콤은 가입 기간이 10년 이상인 장기고객을 대상으로 뮤지컬 '시카고' 단독 대관 행사인 'T 장기고객 프로그램 뮤지컬 데이'를 진행한다고 28일 밝혔다.
행사는 오는 12월 8일 열리며, 장기고객과 동반인 총 1299명을 초청한다. 해당 공연에는 배우 최정원과 아이비가 각각 벨마와 록시 역으로 출연한다. 두 배우가 이번 시즌 처음으로 함께 무대에 오르는 회차다.
SKT는 고객의 가입 기간에 따라 좌석을 배정해 가입 기간이 길수록 무대와 가까운 좌석을 제공할 예정이다. 공연 종료 후에는 출연 배우들의 특별 무대인사도 진행된다.
참여를 원하는 고객은 11월 17일까지 T멤버십 앱의 'T 장기고객' 메뉴에서 1인 또는 2인 관람을 선택해 신청할 수 있다.
SKT는 올해 장기고객 프로그램을 개편하고 '숲캉스 데이', '테이블 데이', '어드벤처 데이' 등 초청 행사를 운영해 왔다.
SKT에 따르면 올해 장기고객 행사 참여자를 대상으로 한 조사에서 행사 만족도와 추천 의향, 지속 이용 의향이 모두 90%를 넘었다. 참여 고객의 해지율은 미참여 고객 대비 절반 가까이 낮은 것으로 나타났다.
윤재웅 SKT 프로덕트&브랜드본부장은 "장기고객에게 차별화된 경험과 혜택을 지속 확대하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com