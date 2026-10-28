플래티어, GS네오텍과 '에이전틱 AICC' 공동 사업화 추진

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GS네오텍 AICC 구축 역량·플래티어 '엑스젠' 결합

AI 에이전트로 고객 상담부터 조회·변경·신청 업무까지 연계

'WiseN-XGEN' 공동 브랜드 개발…표준 연계 아키텍처 구축

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 플래티어가 GS네오텍과 인공지능(AI) 에이전트를 활용한 컨택센터 솔루션을 공동 개발하고 사업화에 나선다. 양사는 고객 상담뿐 아니라 조회·변경·신청 등 실제 업무까지 처리하는 '에이전틱 AICC'를 개발해 금융권을 시작으로 유통·커머스 등으로 사업을 확대할 계획이다.

28일 플래티어는 AI·클라우드 전문기업 GS네오텍과 '엑스젠(XGEN) 기반 에이전틱 AICC' 공동 솔루션 개발 및 사업화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 GS네오텍의 컨택센터 구축·운영 기술과 플래티어의 에이전틱 AI 플랫폼 '엑스젠'을 결합하는 것이 핵심이다. 기존 AI 컨택센터가 고객 문의에 답변하는 데 중점을 뒀다면, 양사가 개발하는 솔루션은 AI 에이전트가 기업 내부 시스템과 연동해 상담 이후 필요한 업무까지 수행하도록 설계된다.

플래티어·GS네오텍 로고. [사진=플래티어]

양사는 기술 분야별 역할을 나눠 공동 개발을 추진한다. GS네오텍은 음성·채팅 채널 운영과 음성인식(STT)·음성합성(TTS), 상담 연결, 고객관계관리(CRM) 시스템 연계 등 컨택센터 통합 구축을 담당한다. 플래티어는 엑스젠 공급과 연구개발을 비롯해 검색증강생성(RAG), AI 에이전트 업무 흐름 설계, 멀티 에이전트 운영 및 기업 내부 시스템 연계 등을 맡는다.

이를 기반으로 컨택센터와 엑스젠을 연결하는 표준 아키텍처를 공동 개발하고, 'WiseN-XGEN'이라는 공동 브랜드로 솔루션을 상품화할 계획이다. GS네오텍은 고객 제안과 계약, 1차 기술지원 등을 담당한다.

플래티어의 엑스젠은 기업이 자체 업무 환경에 맞춰 AI 에이전트를 설계하고 운영할 수 있도록 지원하는 플랫폼이다. 벡터·그래프 기반 검색증강생성 기술과 멀티 에이전트 운영, 외부 시스템 연계 기능 등을 제공하며 온프레미스와 클라우드 환경을 모두 지원한다.

플래티어는 롯데홈쇼핑과 제주은행, iM캐피탈 등 유통·금융 분야에서 엑스젠 구축 경험을 확보했다. 지난 7월에는 한국정보통신기술협회(TTA)로부터 GS인증 1등급을 획득했다.

양사는 금융권을 중심으로 공동 영업과 개념검증(PoC)을 추진할 예정이다. GS네오텍의 기존 컨택센터 고객에게 엑스젠을 제안하고, 플래티어 고객에게는 GS네오텍의 AICC 기술을 연계하는 방식이다. 금융권에서 사업 실적을 확보한 뒤 유통·커머스를 비롯한 다른 산업 분야로 적용 범위를 확대한다는 계획이다.

진병권 플래티어 ECS AX부문장은 "고객 상담이 실제 시스템 처리까지 안전하게 이어지는 에이전틱 AICC 모델을 GS네오텍과 함께 제시하겠다"며 "금융을 시작으로 전 산업군에 에이전틱 AICC를 확산해 기업 고객의 업무 효율과 성과를 높이는 엔터프라이즈 AX 사업을 가속화하겠다"고 말했다.

서정인 GS네오텍 IT사업본부장은 "GS네오텍의 컨택센터·AICC 통합 역량과 플래티어의 엑스젠을 결합해 금융권을 시작으로 검증된 사업 실적을 확보해 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com