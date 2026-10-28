넥스아이, 日 기술이전 성과 앞세워 글로벌 투심 공략

AI 핵심 요약beta
- 넥스아이는 28일 싱가포르·홍콩 해외 기업설명회를 마쳤다
- 윤경완 대표는 현지 기관 30여 곳에 넥소라 경쟁력을 설명했다
- 넥스아이는 코스닥 상장으로 500만주를 공모할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 면역항암치료 불응암 신약개발 전문기업 넥스아이는 지난 23~27일 싱가포르와 홍콩에서 해외 기관투자자를 대상으로 진행한 기업설명회(IR)를 마쳤다고 28일 밝혔다.
이번 해외 IR은 코스닥 상장을 위한 기관투자자 수요예측 기간에 맞춰 진행됐다. 윤경완 넥스아이 대표이사가 직접 현지 투자기관 30여 곳과 만나 독자 신약개발 플랫폼 '넥소라(NEXORA)'의 기술 경쟁력과 주요 파이프라인 개발 현황, 중장기 사업화 전략을 설명했다.
넥소라는 면역항암제 불응 원인인자를 발굴하고 이를 표적으로 하는 항체 기반 치료제와 환자 선별용 바이오마커를 함께 개발하는 플랫폼이다.
넥스아이는 2024년 넥소라를 통해 발굴한 첫 번째 파이프라인 'NXI-101'을 일본 오노약품공업에 비임상 단계에서 기술이전했다. 현재 일본에서 임상 1상이 진행 중이며, 넥스아이는 계약금에 이어 임상 진전에 따른 마일스톤도 수령했다.
후속 파이프라인인 'NXI-201'은 한국과 미국에서 임상 1/2상 시험계획(IND)을 승인받았다. 넥스아이는 글로벌 주요 제약사들과 기술이전을 논의하고 있으며, 항체-약물접합체(ADC)와 이중항체 분야에서도 신규 후보물질 개발을 추진하고 있다.
이번 IR에 동행한 한국투자증권 관계자는 넥소라 플랫폼의 신규 불응인자 발굴 역량과 작용기전·효능·바이오마커 데이터 구축 능력이 해외 기관투자자들의 관심을 끌었다고 설명했다.
윤경완 대표는 "이번 해외 IR은 글로벌 기관투자자들에게 넥소라의 기술 경쟁력과 넥스아이의 성장 가능성을 직접 설명할 수 있었던 뜻깊은 자리"라며 "후속 파이프라인의 연구개발과 사업화 성과를 통해 지속가능성을 입증하고 투자자들의 신뢰에 보답하겠다"고 밝혔다.
한편 넥스아이는 이번 코스닥 상장을 통해 총 500만주를 공모할 예정이다. 희망 공모가는 주당 1만500~1만3000원으로 공모 규모는 525억~650억원이다. 기관투자자 대상 수요예측은 28일까지 진행되며 일반청약은 11월 3~4일 예정돼 있다.
dconnect@newspim.com