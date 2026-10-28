HK이노엔, 남성 육아휴직 사용률 82%…성평등가족부 장관상 수상

AI 핵심 요약beta
- HK이노엔은 28일 남성 임직원 육아휴직 정착 공로로 장관상을 받았다
- 회사는 2024년부터 모든 출산 임직원에게 최소 한 달 육아휴직을 의무화했다
- 지난해 남성 육아휴직률은 82%였으며 올해 동료 업무지원제도 도입했다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = HK이노엔은 '2026 아이 키우기 좋은 기업 시상식'에서 남성 임직원의 육아휴직 정착 공로를 인정받아 성평등가족부 장관상을 받았다고 28일 밝혔다.
한반도미래인구연구원이 주최한 시상식은 지난 27일 서울 중구 은행회관에서 열렸다. 지속가능경영보고서를 발간한 기업 300개사를 대상으로 진행한 '2026 인구 위기 대응 우수 기업 평가'를 바탕으로 출산·양육, 육아, 경력, 가족, 지역 상생 등 5개 분야에서 우수기업 11곳을 선정했다.
HK이노엔은 '아빠도 당당한 육아 지원' 부문 우수기업으로 선정됐다. 회사는 2024년부터 콜마그룹의 출산·육아 지원제도를 활용해 성별과 관계없이 자녀를 출산한 모든 임직원에게 최소 1개월의 육아휴직 사용을 의무화하고 있다.
휴직 첫 달에는 급여를 100% 보전해 소득 공백을 줄이고 있다. 지난해 남성 임직원의 육아휴직 사용률은 약 82%였다.
올해부터는 육아휴직자의 업무를 분담하는 구성원을 지원하는 '육아동료 업무지원제'도 도입했다. 업무를 나눠 맡은 동료에게 유급휴가와 복지포인트 등을 제공한다.
엄명호 HK이노엔 인사지원실 상무는 "임직원이 마음 편히 육아할 수 있는 조직문화와 환경을 조성하는 것은 인구위기 시대 기업의 중요한 사회적 책임"이라며 "일과 가정이 양립할 수 있도록 제도적 지원을 이어가겠다"고 말했다.
HK이노엔은 난임부부 시술비와 자녀 학자금도 지원하고 있으며, 2022년부터 가족친화기업 인증을 유지하고 있다.
sykim@newspim.com