LG유플러스, '2026 AX 품질만족지수' IPTV 부문 1위

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 28일 2026 AX 품질만족지수 IPTV 부문 1위를 차지했다.
- U+tv는 음성검색·챗봇·AI 자막 등 기능으로 AI 경험을 평가받았다.
- LG유플러스는 올해 고객만족도·품질평가 11개 부문에서 1위를 기록했다.
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올해 고객만족도 평가 11개 부문 1위
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = LG유플러스는 한국표준협회가 주관하는 '2026 AX 품질만족지수(AX-QEI)' IPTV 부문에서 1위를 차지했다고 28일 밝혔다.
AX-QEI는 인공지능(AI)이 적용된 제품과 서비스의 품질을 고객이 체감하는 AI 경험(AX) 관점에서 평가하는 지표다.
LG유플러스는 IPTV 서비스 'U+tv'에 적용한 AI 기능을 평가받았다. 주요 기능으로는 음성으로 콘텐츠를 검색하고 재생·배속·자막 설정 등을 제어하는 '익시 음성검색', TV 이용 방법과 요금제를 안내하는 '익시 음성챗봇', 콘텐츠 음성을 분석해 자막을 생성하고 위치를 조정하는 'AI 자막' 등이 있다.
LG유플러스는 2024년 AI 기반 IPTV(AIPTV) 전략을 발표한 이후 U+tv에 관련 기능을 확대 적용해 왔다.
올해 LG유플러스는 국가고객만족도조사(NCSI), 콜센터품질지수(KS-CQI) 등 고객만족도 및 서비스 품질 평가에서 총 11개 부문 1위를 기록했다.
NCSI에서는 이동전화서비스 부문 첫 1위와 IPTV 부문 5년 연속 1위를 달성했다. KS-CQI에서는 이동통신과 초고속인터넷·IPTV 부문에서 2년 연속 1위를 차지했다. 디지털고객경험지수(DCXI) 이동통신 부문에서도 3년 연속 1위에 올랐다.
정혜윤 LG유플러스 CX센터장은 "앞으로도 AI와 디지털 기술을 바탕으로 고객이 체감할 수 있는 편리함과 가치를 높여 나가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com