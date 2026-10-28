신규 판매자 키우는 11번가…상품 등록부터 광고까지 지원

AI 핵심 요약beta
- 11번가는 28일 신규셀러 성장미션을 도입했다.
- 신규 판매자는 상품 등록·첫 판매 등 과제를 수행한다.
- 과제 달성 시 할인 지원과 광고 포인트를 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 11번가가 신규 판매자의 상품 등록부터 첫 판매, 리뷰 확보까지 단계별 지원을 강화한다. 입점 이후 초기 판매 활동에 혜택을 연계해 안정적인 정착을 돕는다는 취지다.
11번가는 신규 입점 판매자를 대상으로 '신규셀러 성장미션'을 도입했다고 28일 밝혔다.
프로그램은 ▲상품 3개 이상 등록 ▲첫 결제 발생 ▲고객 체험단 모집 또는 첫 고객 리뷰 발생 ▲유·무상 광고 집행 등 네 가지 과제로 구성했다.
각 과제를 달성하면 일정 기간 최대 4%의 가격 할인 지원이나 광고 포인트 3만점을 제공한다. 60일 안에 네 가지 과제를 모두 완료한 판매자에게는 광고 포인트 10만점을 추가 지급한다.
입점 절차도 간소화했다. 신규 판매자 중 상당수를 차지하는 개인사업자와 간이과세자의 제출 서류를 줄여 판매 시작에 필요한 부담을 낮췄다.
기존 신규 판매자 지원 정책도 유지한다. 가격비교사이트 상품 노출과 가격 할인 지원, 광고 포인트 10만점 지급, 모든 카테고리에서 12개월간 할인 수수료 적용 등의 혜택을 제공한다.
판매 편의성을 높이기 위한 시스템도 운영하고 있다. 가입 절차를 4단계로 줄인 간편가입과 다른 사이트에서 판매 중인 상품을 옮겨 등록하는 '타사 상품 자동 등록' 기능이 대표적이다. 지난 1월에는 리뷰 마케팅 프로그램을 개편한 '11번가 체험단'을 선보였다.
nrd@newspim.com