LG유플러스, 한국이콜랩과 AI 데이터센터 액체냉각 운영표준 개발

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스와 한국이콜랩은 28일 AI 데이터센터 액체냉각 표준을 공동 개발했다.
- 양사는 TCS 루프 운영 기준과 냉각유체 품질관리 체계를 검증했다.
- 양사는 냉각 데이터 분석과 AI 기반 예측 유지보수도 추진한다.
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평촌 2센터서 냉각유체 관리 기술 검증
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = LG유플러스는 한국이콜랩과 인공지능(AI) 데이터센터의 액체냉각 운영표준을 공동 개발한다고 28일 밝혔다.
양사는 지난 27일 서울 LG유플러스 용산사옥에서 'AI 데이터센터 냉각 시스템 운영 최적화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.
최근 고성능 그래픽처리장치(GPU) 서버 도입이 늘면서 데이터센터의 발열량이 증가하고 있다. 액체냉각은 기존 공기냉각보다 냉각 효율이 높지만, 냉각유체의 품질이 저하되면 성능 저하나 장비 고장으로 이어질 수 있다.
양사는 AI 서버 랙과 냉각수 분배장치를 연결해 냉각유체를 순환시키는 'TCS 루프(Technology Cooling System Loop)'의 운영 기준을 공동 검증할 계획이다.
LG유플러스는 평촌 2센터에 구축 중인 액체냉각 실증 환경을 제공하고, 한국이콜랩은 디지털 수질 모니터링 시스템을 활용해 냉각유체 품질관리 체계를 마련한다. 양사는 냉각유체와 주요 설비의 데이터를 분석해 운영 기준을 수립하고 이상 징후를 조기에 파악하는 방안을 검증한다.
향후 AI를 활용해 설비 이상 징후를 사전에 파악하는 예측 유지보수 체계 구축도 추진할 예정이다.
정숙경 LG유플러스 AIDC사업담당은 "이번 협력을 통해 액체냉각 운영표준과 품질관리 체계를 확보하고 안정적인 AI 데이터센터 운영 환경을 제공하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com