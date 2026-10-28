BTS '아리랑', 美 '빌보드 200' 31주 연속 진입

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단은 27일 정규 5집 ‘아리랑’으로 빌보드 200 46위를 기록했다
- ‘아리랑’은 31주 연속 차트에 머물며 ‘스윔’도 글로벌 톱10을 지켰다
- 방탄소년단은 28일 브라질 상파울루에서 남미 투어를 마무리한다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 방탄소년단 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'이 미국 빌보드 주요 차트에서 장기 집권 중이다.
미국 음악 전문 매체 빌보드가 27일 발표한 최신 차트(10월 31일 자)에 따르면 방탄소년단의 '아리랑'이 '빌보드 200'에서 46위를 차지했다.
이 앨범은 발매 당시 해당 차트에 1위(4월 4일 자)로 진입해 3주 동안 정상을 지켰다. 이후 31주 연속 순위권에 머무르며 꾸준한 인기를 자랑 중이다. 세부 차트인 '톱 앨범 세일즈'에서는 19위에 올랐다.
타이틀곡 '스윔(SWIM)'은 전 세계 200여 개 국가·지역 음원 스트리밍과 디지털 판매량을 집계하는 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)'에서 각각 28위, 10위에 안착했다.
특히 '글로벌(미국 제외)'에서는 발매 첫 주 1위를 찍은 이래 통산 30주간 '톱 10'을 지켰다. 수록곡 '노멀(NORMAL)'은 두 차트에서 188위와 102위에 자리했다.
글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서는 각종 신기록을 썼다. 방탄소년단은 전 세계 그룹 최초로 스포티파이 연간 100억(10월 16일 기준) 스트리밍을 달성했다.
'아리랑'은 누적 재생 수 50억 회(10월 14일 기준)를 넘었고 '스윔'은 2026년 발표된 노래 중 최초로 10억 스트리밍(10월 24일 기준)을 돌파했다.
방탄소년단은 28일(현지 시간)과 30~31일 브라질 상파울루에서 월드투어 '아리랑' 남미 공연을 마무리 짓는다. 오는 11월에는 대만 가오슝에서 아시아 투어의 포문을 연다.
alice09@newspim.com