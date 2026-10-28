LG디스플레이, 대형 OLED 누적 판매 5000만대 돌파

AI 핵심 요약beta
- LG디스플레이는 28일 대형 OLED 패널 누적 판매량 5000만대를 돌파했다
- 2013년 세계 최초 대형 OLED TV 패널 출시 후 제품군을 확대했다
- 최근 게이밍 모니터로 사업을 넓히며 차세대 시장 공략에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
게이밍 넘어 사무·전문가용 모니터로 OLED 시장 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG디스플레이가 대형 유기발광다이오드(OLED) 패널 누적 판매량 5000만대를 돌파했다. 2013년 세계 최초로 대형 OLED TV 패널 판매를 시작한 지 13년 만으로, TV에 이어 게이밍 모니터까지 적용 분야를 확대한 성과다.
LG디스플레이는 28일 대형 OLED 패널 누적 판매량이 5000만대를 넘어섰다고 밝혔다. 지난 2020년 1000만대를 돌파한 이후 2021년 2000만대, 2023년 3000만대, 2025년 4000만대를 기록했으며 올해 5000만대를 달성했다.
LG디스플레이는 2013년 55인치 OLED TV 패널을 시작으로 2018년 88인치 8K, 2022년 97인치 OLED TV 패널을 세계 최초로 선보이며 제품군을 확대해 왔다. 현재는 40인치대부터 90인치대까지 TV용 OLED 패널 라인업을 갖추고 있다.
최근에는 TV 중심에서 게이밍 모니터로 사업 영역을 넓히고 있다. 빠른 응답속도를 갖춘 화이트 OLED(WOLED) 기술을 바탕으로 고주사율과 해상도·주사율 전환 기술(DFR)을 적용한 제품을 선보이고 있다. 45인치 울트라와이드 모니터부터 24.5인치 e스포츠용 모니터까지 제품군을 확대했으며 향후 사무·전문가용 시장도 공략할 계획이다.
정철동 LG디스플레이 사장은 "WOLED 5000만대 돌파는 험난한 사업환경과 쉽지 않은 여러 과제를 해결해 온 임직원 노력의 결과"라며 "차세대 디스플레이 기술까지 빠르게 선점해 경쟁사가 쉽게 넘볼 수 없는 기술·사업 경쟁력의 해자를 구축하는 기술 중심 회사로 거듭날 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com