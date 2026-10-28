파리바게뜨, 찰떡 등 '2027 수능 선물' 내놔

AI 핵심 요약beta
- 파리바게뜨가 28일 수험생 응원용 수능 선물을 출시했다.
- 신제품은 초코·말차 가나슈를 넣은 찰떡 제품이다.
- 찹쌀떡과 단팥빵 등 다양한 응원 선물도 마련했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 파리바게뜨가 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생을 응원하는 '2027 수능 선물' 제품을 28일 출시했다.
주력 제품은 초코·말차 가나슈를 찰떡 속에 채운 신제품이다. '콕! 찍으면 정답'(2구·4구), 초코 가나슈를 넣은 미니 찰떡 '한입에 합격 초코찰떡'(8개입), 말차 가나슈를 넣은 미니 찹쌀떡 '믿어봐, 행운찰떡'(4개입) 등이다.
대표 제품인 찹쌀떡은 팥·고구마·땅콩 앙금을 담은 오색 찹쌀떡 '떡하니 합격'(중·대), 호두엿과 초코 사브레 쿠키를 더한 '찰떡같이 합격해엿', 초코·말차 찰떡과 브라우니 쿠키로 구성한 '합격을 추카초코해'로 구성했다.
가볍게 선물할 수 있는 제품으로는 포장 바닥에 응원 문구가 숨겨진 단팥빵 '믿어봐, 행운빵빵', 지난해 선보인 뒤 올해 낱개로 판매하는 '한입에 붙세', 태그를 긁으면 아홉 가지 행운 메시지 중 하나가 나타나는 '클로버 롤리팝'을 마련했다.
파리바게뜨 관계자는 "오랜 시간 수능을 준비해 온 수험생들에게 응원의 마음을 전하고자 다양한 선물 제품을 준비했다"며 "모든 수험생이 그동안 쌓아온 노력만큼 빛나는 결실을 맺기를 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com