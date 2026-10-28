시진핑, 다카이치 겨냥 "중일 관계 정치적 기반 지켜야"

AI 핵심 요약beta
- 시진핑 주석은 27일 후쿠다 전 일본 총리 유족에게 조전을 보냈다
- 시 주석은 후쿠다 전 총리를 중일 우호에 힘쓴 중국 인민의 친구로 평가했다
- 일본에 중일 4개 정치문서를 준수해 관계의 정치적 기반을 지키라고 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 시진핑 중국 국가주석이 지난 22일 별세한 후쿠다 야스오 전 일본 총리를 애도하면서 일본 정부에 중일 관계의 기존 합의를 준수하라고 촉구했다.
다카이치 사나에 정권 출범 이후 양국 관계의 긴장이 이어지는 가운데, 중국이 과거 정상 간 합의를 외교 관계의 기준으로 재확인하며 일본에 견제 메시지를 보낸 것으로 풀이된다.
NHK 등에 따르면 시 주석은 27일 후쿠다 전 총리의 유족에게 조전을 보내 애도의 뜻을 표했다.
시 주석은 조전에서 후쿠다 전 총리를 "중국 인민의 오랜 친구"라고 평가하고, 그가 오랫동안 중일 우호에 힘쓰며 올바른 역사관을 견지했다고 밝혔다. 또 후쿠다 전 총리가 재임 중 중일 양국의 정치문서에 서명한 점을 언급하며 양국 관계 발전의 중요한 원칙을 명확히 했다고 평가했다.
이어 시 주석은 일본의 현 정권을 염두에 둔 듯 "일본의 정권 담당자들이 선배 정치인들이 기울인 심혈과 노력을 소중히 여기고, 양국의 4개 정치문서를 엄수해 중일 관계의 정치적 기반을 확실히 지키기를 바란다"고 밝혔다.
중국이 강조한 4개 정치문서는 ▲1972년 국교 정상화 당시 발표한 중일 공동성명 ▲1978년 체결한 중일 평화우호조약 ▲1998년 발표한 중일 공동선언 ▲2008년 발표한 중일 공동성명을 가리킨다.
이 가운데 2008년 공동성명은 양국이 전략적 호혜관계를 포괄적으로 추진한다는 방침을 담고 있다. 후쿠다 전 총리는 재임 중인 2008년 당시 중국과 이 공동성명을 체결했다.
시 주석의 발언은 과거 양국이 합의한 원칙을 현 일본 정부도 지켜야 한다는 요구로 해석된다. 특히 역사 인식과 대만 문제 등에서 양국의 입장 차이가 이어지는 상황에서 중국이 기존 정치문서를 양국 관계의 기준으로 내세운 점이 주목된다.
조전을 전달한 대상도 눈길을 끈다. 시 주석은 무라야마 도미이치 전 총리와 아베 신조 전 총리가 별세했을 때는 일본 총리에게 조전을 보냈지만, 이번에는 다카이치 총리가 아닌 후쿠다 전 총리의 유족에게 조전을 보냈다.
조전의 수신 대상이 달라진 배경은 별도로 확인되지 않았지만, 이번 메시지가 현 일본 정부를 향한 직접적인 외교적 신호라기보다 후쿠다 전 총리에 대한 애도 형식을 빌려 과거 양국 합의의 중요성을 강조하는 방식으로 전달된 것으로 풀이된다.
후쿠다 전 총리는 중일 관계 개선과 아시아 외교에 힘쓴 정치인으로 평가받아 왔다. 시 주석은 조전에서 그의 양국 관계 발전에 대한 공헌을 기리며 유족이 고인의 뜻을 이어 중일 우호를 위해 노력하기를 바란다고 밝혔다.
goldendog@newspim.com