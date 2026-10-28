시진핑, 다카이치 겨냥 "중일 관계 정치적 기반 지켜야"

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 시진핑 중국 국가주석이 지난 22일 별세한 후쿠다 야스오 전 일본 총리를 애도하면서 일본 정부에 중일 관계의 기존 합의를 준수하라고 촉구했다.

다카이치 사나에 정권 출범 이후 양국 관계의 긴장이 이어지는 가운데, 중국이 과거 정상 간 합의를 외교 관계의 기준으로 재확인하며 일본에 견제 메시지를 보낸 것으로 풀이된다.

NHK 등에 따르면 시 주석은 27일 후쿠다 전 총리의 유족에게 조전을 보내 애도의 뜻을 표했다.

시 주석은 조전에서 후쿠다 전 총리를 "중국 인민의 오랜 친구"라고 평가하고, 그가 오랫동안 중일 우호에 힘쓰며 올바른 역사관을 견지했다고 밝혔다. 또 후쿠다 전 총리가 재임 중 중일 양국의 정치문서에 서명한 점을 언급하며 양국 관계 발전의 중요한 원칙을 명확히 했다고 평가했다.

이어 시 주석은 일본의 현 정권을 염두에 둔 듯 "일본의 정권 담당자들이 선배 정치인들이 기울인 심혈과 노력을 소중히 여기고, 양국의 4개 정치문서를 엄수해 중일 관계의 정치적 기반을 확실히 지키기를 바란다"고 밝혔다.

시진핑 중국 국가주석이 지난 9월 워싱텅DC 백악관에서 미중 정상회담에 앞서 모두발언을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

중국이 강조한 4개 정치문서는 ▲1972년 국교 정상화 당시 발표한 중일 공동성명 ▲1978년 체결한 중일 평화우호조약 ▲1998년 발표한 중일 공동선언 ▲2008년 발표한 중일 공동성명을 가리킨다.

이 가운데 2008년 공동성명은 양국이 전략적 호혜관계를 포괄적으로 추진한다는 방침을 담고 있다. 후쿠다 전 총리는 재임 중인 2008년 당시 중국과 이 공동성명을 체결했다.

시 주석의 발언은 과거 양국이 합의한 원칙을 현 일본 정부도 지켜야 한다는 요구로 해석된다. 특히 역사 인식과 대만 문제 등에서 양국의 입장 차이가 이어지는 상황에서 중국이 기존 정치문서를 양국 관계의 기준으로 내세운 점이 주목된다.

조전을 전달한 대상도 눈길을 끈다. 시 주석은 무라야마 도미이치 전 총리와 아베 신조 전 총리가 별세했을 때는 일본 총리에게 조전을 보냈지만, 이번에는 다카이치 총리가 아닌 후쿠다 전 총리의 유족에게 조전을 보냈다.

조전의 수신 대상이 달라진 배경은 별도로 확인되지 않았지만, 이번 메시지가 현 일본 정부를 향한 직접적인 외교적 신호라기보다 후쿠다 전 총리에 대한 애도 형식을 빌려 과거 양국 합의의 중요성을 강조하는 방식으로 전달된 것으로 풀이된다.

후쿠다 전 총리는 중일 관계 개선과 아시아 외교에 힘쓴 정치인으로 평가받아 왔다. 시 주석은 조전에서 그의 양국 관계 발전에 대한 공헌을 기리며 유족이 고인의 뜻을 이어 중일 우호를 위해 노력하기를 바란다고 밝혔다.

goldendog@newspim.com