이스라엘 총선 출구조사서 양 진영 모두 과반 미달…네타냐후·야권 교착

아이젠코트 주도 야권 52~53석·네타냐후 연정 약 50석 전망

아랍계 정당 17~18석 예상…차기 정부 구성 캐스팅보트

오후 8시 기준 투표율 74.3%…수십 년 만에 최고 수준



[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 이스라엘 총선 출구조사에서 베냐민 네타냐후 총리의 집권 연장을 저지하려는 야권 진영이 근소하게 앞선 것으로 나타났다. 다만 양 진영 모두 차기 정부 구성에 필요한 과반 의석을 확보하지 못할 것으로 예상돼 연정 구성을 둘러싼 협상이 불가피할 전망이다.

27일(현지시간) 투표 종료와 함께 발표된 방송사 출구조사에 따르면 가디 아이젠코트 전 참모총장이 이끄는 야권 진영은 전체 120석 가운데 52~53석을 확보할 것으로 예상됐다. 네타냐후 총리가 주도하는 집권 연정은 약 50석을 얻을 것으로 전망됐다. 과반 의석인 61석을 확보할 것으로 예상된 진영은 없었다.

10월 27일 예루살렘 리쿠드당 선거본부에서 이스라엘 총선 출구조사 결과를 지켜보던 지지자가 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 겸 리쿠드당 대표의 모습이 담긴 피켓을 들고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 아랍계 정당 17~18석 전망…연정 구성 협상 변수

타임스오브이스라엘에 따르면 채널12 출구조사에서 네타냐후 총리의 리쿠드당은 24석을 확보할 것으로 예상됐다. 친네타냐후 진영은 리쿠드당과 극우 민족주의 정당 2곳, 초정통파 정당 2곳으로 구성되며, 모두 50석을 얻을 것으로 전망됐다.

반네타냐후 성향의 유대계 야당 4곳은 모두 52석을 얻을 것으로 예상됐다. 이 가운데 아이젠코트가 이끄는 야샤르당은 22석을 확보할 것으로 전망됐다.

아랍계 정당인 라암과 조인트 리스트(Joint List)는 각각 7석과 11석을 얻을 것으로 예상됐다. 채널13 출구조사에서도 반네타냐후 진영 53석, 친네타냐후 진영 50석, 아랍계 정당 17석으로 비슷한 결과가 나왔다. 반면 네타냐후 총리에 우호적인 채널14는 친네타냐후 진영이 60석을 확보할 것으로 전망해 다른 방송사들과 차이를 보였다.

어느 진영도 과반을 확보하지 못할 것으로 예상되면서 아랍계 정당을 비롯한 소수 정당들의 선택이 차기 정부 구성의 주요 변수가 될 전망이다. AP통신은 새 정부 구성을 놓고 수주간 치열한 협상이 이어질 수 있다고 전했다.

◆ 네타냐후 장기 집권 심판론…아이젠코트, 야권 대안으로 부상

이번 선거에서는 장기간 집권해 온 네타냐후 총리에 대한 평가와 2023년 10월 7일 하마스의 이스라엘 기습 공격을 둘러싼 책임론이 주요 쟁점으로 부각됐다. 당시 공격으로 이스라엘에서 약 1200명이 사망하고 251명이 인질로 끌려갔다.

네타냐후 총리는 오랜 기간 부패 혐의로 재판을 받아 왔으며 관련 혐의를 부인하고 있다. 야권은 하마스의 기습 공격을 막지 못한 책임을 규명하기 위해 국가 조사위원회를 구성해야 한다고 주장해 왔지만, 네타냐후 총리는 이에 반대해 왔다.

66세인 아이젠코트는 참모총장 출신으로, 4년 전 정계에 입문했다. 가자지구 전쟁에서 아들과 조카 두 명을 잃었다. 하마스의 기습 공격 이후 네타냐후 전시 내각에 참여했으나, 약 8개월 뒤 총리의 지도력을 비판하며 사임했다.

네타냐후 총리는 이번 선거에서 이란과의 전쟁에서 동맹인 도널드 트럼프 미국 대통령의 지지를 앞세웠다. 트럼프 대통령은 두 사람이 "과업을 마무리해야 한다"고 말한 바 있다.

◆ 투표율 수십 년 만에 최고…최종 결과까지 며칠 걸릴 듯

중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오후 8시 기준 잠정 투표율은 74.3%로 집계됐다. 2022년 총선 당시 같은 시점보다 약 8%포인트 높은 수치로, 수십 년 만에 가장 높은 투표 참여를 기록했다.

현 야당 대표인 야이르 라피드는 출구조사 결과가 발표된 뒤 네타냐후 진영이 큰 패배를 당했다고 주장했다. 다만 출구조사는 실제 개표 결과와 차이가 날 수 있어 최종 의석 분포는 공식 개표 결과를 지켜봐야 한다.

출구조사대로 과반을 확보한 진영이 나오지 않을 경우, 연정 협상이 이어지는 동안 네타냐후 총리가 과도 정부를 이끌며 총리직을 유지할 수 있다. 최종 개표 결과가 나오기까지는 며칠이 걸릴 수 있으며, 차기 정부 구성에도 상당한 시간이 소요될 가능성이 있다.

kwonjiun@newspim.com