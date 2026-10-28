전국 광역 단체장 10월 28일 일정

AI 핵심 요약beta
- 허태정 대전시장이 27일 사랑의 빵 기탁식 등 4개 행사에 참석했다
- 우상호 강원도지사가 27일 강원민속예술축제 개막식에 참석했다
- 전국 시도지사들이 27일 지역별 정책·문화행사를 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲허태정 대전시장
-'사랑의 빵' 기탁식 한국타이어앤테크놀로(10:30 응접실)
-대전 이노베이션 아카데미 개소식(14:00 글로벌혁신창업성장허브)
-해외바이어 초청 비즈니스 상담회 리셉션(17:40 아쿠아리움)
-2026년 대전 아너 소사이어티 회원의 날 행사(18:30 유성컨벤션)
▲우상호 강원도지사
10:00 제31회 강원민속예술축제 개막식 (춘천송암스포츠타운)
▲이원택 전북지사
-서해안철도 공동메시지 및 5대 과제 발표 (07:30 국회의원회관)
-전북대 피지컬 AI실증랩 방문 및 간담 (10:40 전북대학교)
-HD건설기계 준공식 (14:00 HD건설기계 군산캠퍼스)
-제35차 새만금위원회 (16:00 새만금33센터)
▲추미애 경기도지사
-DMZ OPEN 에코피스포럼 개회식(10:00 고양시)
-경기도 피지컬 AI 대전환 선포식(14:00 시흥시)
▲전재수 부산시장
-AI로 여는 미래도시 부산 비전 선포식( 10:00 누리마루APEC하우스)
-2026년 하반기 교육행정협의회( 14:00 영상회의실)
- 제69회 부산광역시 문화상 시상식( 16:00 대회의실)
▲이철우 경북도지사
-한국화학융합시험연구원(KTR)경북거점 출범식 및 BaaS시험실증센터 준공식(10:50 구미 국가산단1단지)
-2026 대한민국 국학대전(14:30 안동국제컨벤션센터)
-안동댐 50년, 기억과 감사 함께여는 미래 선포식(16:00 안동댐 하류 강변)
▲추경호 대구광역시장
-학자금대출 상환 지원 업무협약식(10:00 산격청사 대회의실)
-달빛동맹 여성단체 교류 행사(11:30 팔공산 동화사)
-2026 대구건축제(16:00 국채보상운동 기념공원)
▲박완수 경남지사
-2026년 경상남도 이·통장 한마음대회( 14:00 하동 옥천관)
▲신용한 충북지사
-베트남 출장(26~28일)
▲박수현 충남지사
-해외 순방
▲조상호 세종시장
-외부 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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