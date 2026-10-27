[PO] 삼성 최형우 선발 출전 예상한 KIA 이범호 감독 "좌타자 4명 연속 배치 나쁘지 않아"

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈 이범호 감독이 삼성 라이온즈의 베테랑 최형우 선발 출전을 예상했다고 밝혔다. 삼성의 중심 타선에 좌타자 4명이 연속 배치된 점에 대해서는 좌완 불펜을 적극 활용할 수 있다며 자신감을 드러냈다.

KIA는 27일 오후 6시 30분 대구 삼성라이온즈파크에서 삼성과 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프(PO·5전 3선승제) 2차전을 치른다.

[서울=뉴스핌] KIA 이범호 감독이 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 2차전 삼성과의 경기를 앞두고 인터뷰를 하고 있다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.27 football1229@newspim.com

전날 1차전에서 KIA는 삼성을 5-1로 꺾고 기선을 제압했다. 삼성 타선을 단 2안타로 묶으며 승리를 거둔 KIA는 이날 2연승에 도전한다.

1차전에서 공격에 어려움을 겪은 삼성은 선발 라인업에 변화를 줬다. 삼성 박진만 감독은 전날 벤치에서 대기했던 최형우를 좌익수, 5번타자로 기용했다.

삼성은 김지찬(중견수)-박승규(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-최형우(좌익수)-김영웅(3루수)-강민호(포수)-류지혁(2루수)-이재현(유격수) 순으로 타선을 구성했다.

구자욱이 지명타자로 나서면서 최형우가 좌익수 수비를 맡았다. 이에 따라 삼성은 3번 구자욱부터 6번 김영웅까지 좌타자 4명을 연속 배치하며 중심 타선의 공격력을 강화했다.

이 감독은 라인업을 어느 정도 예상했다. 이 감독은 경기 전 "오늘은 당연히 최형우가 선발로 나올 것이라고 생각했다"며 "박승규의 컨디션이 좋아 타순이 올라오지 않을까 예상했는데 실제로 2번에 배치됐다"고 말했다.

이어 "상대가 가장 컨디션 좋은 선수들을 앞쪽에 배치한 것 같다"며 "3번부터 6번까지 좌타자가 연속으로 나오기 때문에 이의리와 곽도규를 맞출 수 있는 상황이 된다. 불펜 운영에 있어서는 나쁘지 않은 타순 배치"라고 설명했다.

삼성이 공격력을 강화하기 위해 좌타자들을 중심 타선에 집중적으로 배치했지만, KIA 역시 좌완 불펜을 활용해 대응할 수 있다는 판단이다.

특히 이의리는 전날 1차전에서 선발 제임스 네일이 헤드샷으로 퇴장당한 뒤 구원 등판해 호투했다. 곽도규는 준플레이오프에서는 두 차례 등판했으나 아웃카운트를 한 개도 잡지 못했다. 대신 전날 PO 1차전에서는 원 포인트 임무를 깔끔하게 수행했다.

[서울=뉴스핌] KIA 이범호 감독이 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 2차전 삼성과의 경기를 앞두고 인터뷰를 하고 있다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.27 football1229@newspim.com

KIA 선발투수는 아담 올러다. 이 감독은 "올러가 얼마나 긴 이닝을 버텨주느냐가 중요하다"며 "6이닝 이상을 버텨준다면 이의리와 곽도규를 활용해 경기를 잘 마무리할 수 있을 것"이라고 기대했다.

삼성의 좌타 중심 타선에 맞서 이 감독이 구상한 좌완 불펜 운용이 2차전에서도 효과를 발휘할지 주목된다.

football1229@newspim.com