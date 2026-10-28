[오늘날씨] 전국 대부분 한파주의보…서울 아침 2도

AI 핵심 요약beta
- 28일 전국 대부분 지역에 한파주의보가 내려져 추운 날씨가 이어지겠다.
- 중국 북부지방 고기압 영향으로 전국이 대체로 맑고 서울 아침은 2도까지 떨어지겠다.
- 미세먼지는 전 권역에서 좋음 수준을 보이고 동해안 물결은 최대 3.5m로 일겠다.
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[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일인 28일은 전국 대부분 지역에 한파주의보가 내려져 추운 날씨가 전망된다. 서울 아침 기온은 2도까지 떨어지겠다.
28일 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 중국 북부지방에서 남하하는 고기압의 영향권에 들겠다. 전날 오후 9시부터 경기와 강원, 충청, 전남광주, 전북, 경북, 경남 내륙 등에 발효된 한파주의보도 이어진다.
전국이 대체로 맑겠고 제주도·울릉도는 구름이 많겠다. 주요 지역별 최저기온은 ▲서울 2도 ▲인천 3도 ▲수원 3도 ▲춘천 -2도 ▲강릉 3도 ▲청주 3도 ▲대전 1도 ▲전주 2도 ▲광주 3도 ▲대구 1도 ▲부산 7도 ▲울산 5도 ▲제주 11도다.
최고기온은 ▲서울 13도 ▲인천 12도 ▲수원 13도 ▲춘천 13도 ▲강릉 13도 ▲청주 13도 ▲대전 13도 ▲전주 14도 ▲광주 15도 ▲대구 14도 ▲부산 17도 ▲울산 15도 ▲제주 15도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~3.0m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com