전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.28 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
산업 제약·바이오

속보

더보기

HK이노엔 '케이캡' 아성 위협...후발 경쟁사, 위장약 시장 잇단 진입

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국다케다제약 등 3곳이 28일 P-CAB 치료제 급여 등재를 추진했다
  • P-CAB 시장은 케이캡 선두 속 연평균 53% 성장했다
  • HK이노엔은 적응증 확대를 처방 증가로 연결해야 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

다케다·경보·마더스 제품 11월 급여 등재 전망
케이캡 지난해 공급량 2억개…국내 P-CAB 선두

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = HK이노엔의 위식도역류질환 치료제 '케이캡'이 주도해온 국내 칼륨경쟁적 위산분비억제제(P-CAB) 시장에 후발 제품들이 잇따라 진입한다. 연 평균 성장률이 50%를 넘을 정도로 시장이 커지자 한국다케다제약을 포함한 국내외 제약사 3곳이 건강보험 급여 등재를 추진하며 시장 공략에 나선 것이다.

케이캡은 2019년 출시 이후 처방 경험을 쌓으며 국내 P-CAB 시장 선두를 지켜왔다. 대웅제약의 '펙수클루'와 온코닉테라퓨틱스의 '자큐보'가 뒤를 쫒는 데 이어 후발 제품까지 진입을 앞둬 선두 수성 경쟁이 한층 치열해질 전망이다. HK이노엔은 적응증 확대를 처방 실적으로 연결해 케이캡의 입지를 넓혀야 하는 과제를 안게 됐다. 

HK이노엔 위식도역류질환 신약 케이캡 시리즈. [사진=HK이노엔 제공]

◆ 다케다·경보·마더스, P-CAB 시장 진입 준비

28일 제약업계에 따르면 ▲한국다케다제약의 '보신티' ▲경보제약의 '보노칸' ▲마더스제약의 '보노엠'이 오는 11월 건강보험 급여 목록에 등재될 것으로 관측된다. 

후발 제품들이 진입을 준비하는 배경에는 빠르게 커진 처방시장이 있다. 글로벌 의약품 시장조사기관 아이큐비아에 따르면 케이캡 출시 이후 국내 P-CAB 시장의 5개년 연평균 성장률은 53%에 달했다.

시장을 먼저 연 케이캡은 국내 P-CAB 치료제 가운데 가장 많은 공급량을 기록하며 선두를 지키고 있다. 식품의약품안전처가 국회 보건복지위원회 소속 서미화 더불어민주당 의원에게 제출한 자료에 따르면 지난해 케이캡 공급량은 약 2억개로 집계됐다. 대웅제약의 펙수클루는 약 1억3800만개, 온코닉테라퓨틱스의 자큐보는 약 7078만개였다.

그 결과 지난해 케이캡 매출은 1957억원으로 HK이노엔 전체 매출의 18.4%를 차지하며 주력 제품으로 성장하고 있다. 국내 처방 실적도 꾸준히 증가하는 추세다. 지난해 연간 처방액 2179억원을 기록했으며 올 상반기 처방액은 1200억원으로 집계됐다. 

케이캡에 이어 출시된 국내 제약사의 P-CAB 제품들도 시장 성장에 힘입어 매출 규모를 키우고 있다. 펙수클루는 출시 3년 차인 2024년 국내외 합산 매출이 1000억원을 돌파했다. 2024년 10월 출시된 자큐보 매출은 출시 첫해 58억원에서 지난해 443억원으로 늘었다. 올 상반기에도 444억원을 기록하며 반년 만에 지난해 연간 매출을 넘어섰다.

후발주자들은 이처럼 기존 제품들이 처방 기반을 확보한 시장에 진입해 성장의 몫을 나누겠다는 구상이다. 보신티는 일본 다케다가 개발한 '보노프라잔' 성분의 오리지널 의약품이다. 일본에서 2015년 출시된 이후 위식도역류질환 치료와 유지요법 등에 사용돼 왔으며, 미국에서도 같은 성분의 치료제가 허가돼 있다. 경보제약의 보노칸과 마더스제약의 보노엠은 보신티와 유효 성분이 같고 염을 변경한 제품이다.

후발주자들이 다음 달 급여 목록에 오르면 국내 P-CAB 시장의 경쟁 구도는 더욱 복잡해질 것으로 관측된다. HK이노엔 입장에서는 P-CAB 시장 자체가 커지는 효과와 함께, 후발 제품들이 가져갈 처방 수요를 고려할 필요성이 커지고 있다. 

◆ 적응증 6개 확보한 케이캡…처방 연결 과제

케이캡이 시장에 먼저 안착하면서 확보한 인지도와 처방 경험은 강점이다. 국내에 출시된 P-CAB 중 가장 많은 적응증과 다양한 용량, 제형을 보유하고 있다는 점도 경쟁력으로 내세우고 있다. 

HK이노엔은 지난 7월 비스테로이드성 소염진통제 투여와 관련된 소화성궤양 예방 적응증을 추가하면서 총 6개 적응증을 확보했다. 소염진통제는 관절염이나 근골격계 통증 등에 널리 쓰이지만 장기간 복용하면 위장관에 부담을 줄 수 있다. HK이노엔은 관련 임상 3상을 거쳐 궤양 예방 적응증을 확보했다. 기존 역류질환 환자에 더해 소염진통제를 복용하는 환자군으로 처방 영역을 넓힐 기반을 마련한 것이다.

복용 편의성을 고려한 제형 확대도 케이캡의 전략 중 하나다. HK이노엔은 일반 정제 외에 입안에서 녹여 먹는 구강붕해정을 선보였다. 약을 삼키기 어렵거나 물 없이 복용해야 하는 환자에게 선택지를 제공하기 위해서다.

다만 경쟁사들도 처방 기반을 넓히고자 적응증 확대에 나서고 있다. HK이노엔은 케이캡이 먼저 확보한 치료 영역을 실제 처방 확대로 연결하며 후발 제품들과의 격차를 유지해야 하는 상황이다.

대웅제약은 펙수클루의 미란성 위식도역류질환 치료 후 유지요법 적응증을 추가하기 위한 임상 3상 계획을 승인받았다. 자큐보를 개발한 온코닉테라퓨틱스도 비미란성 위식도역류질환 치료와 헬리코박터 파일로리 제균요법 등으로 치료 영역을 넓히기 위한 임상을 진행하고 있다.

새롭게 진입을 준비하는 보신티도 위궤양과 미란성 위식도역류질환 치료, 미란성 위식도역류질환 치료 후 유지요법, 비스테로이드성 소염진통제 투여 시 위궤양 또는 십이지장궤양 재발 방지 등 4개 적응증에 대해 급여 적정성 평가를 받았다. 국내 진입 초기부터 여러 치료 영역을 확보해 경쟁력을 높이는 전략을 택한 것으로 보인다.

HK이노엔 관계자는 "케이캡은 국내 P-CAB 시장을 열어온 선두주자로, 빠른 약효 발현과 복용 편의성, 야간 산분비 감소 등의 강점을 갖고 있다"며 "국내 환자를 대상으로 한 다수의 임상 연구와 논문을 통해 방대한 데이터를 확보하고 처방 경험을 축적해왔다"고 말했다. 

sykim@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'채상병 순직' 임성근 징역 3년 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. 대법원은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 이를 방치하고 안전대책을 마련하지 않았다는 원심 판단을 유지했다. 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. [사진 = 뉴스핌DB] 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 27일 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 기소된 임 전 사단장 등의 상고심에서 피고인들과 이명현 특별검사 측의 상고를 모두 기각했다. 이에 따라 임 전 사단장에게 징역 3년을 선고한 원심판결이 확정됐다. 함께 기소된 박상현 전 해병대 1사단 7보병여단장과 최진규 전 11포병대대장에게 선고된 금고 1년 6개월, 장모 전 7포병대대 본부중대장에게 선고된 금고 8개월에 집행유예 2년도 확정됐다. 임 전 사단장 등은 2023년 7월 경북 예천 내성천 일대에서 수몰 실종자 수색작전 중 안전장비를 지급하지 않은 채 수색을 지시해 채 상병을 숨지게 하고, 다른 해병대원에게 상해를 입힌 혐의(업무상 과실치사상)를 받는다. 당시 사고 이후 해병대 수사단은 임 전 사단장 등 8명에게 업무상과실치사 혐의가 있다고 판단했다. 그러나 국방부가 경찰에 이첩된 수사기록을 회수하고 임 전 사단장을 혐의자에서 제외하면서 이른바 '채해병 사건 수사 외압' 의혹이 불거졌다. 경찰은 2024년 7월 임 전 사단장에 대해 불송치 결정했다. 이후 특별검사법 제정에 따라 이명현 특검팀이 지난해 7월 출범해 재수사에 착수했다. 특검팀은 지난해 11월 임 전 사단장을 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 구속 기소했다. 1심은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 안전조치를 취하지 않아 사망 사고를 초래했다고 판단해 징역 3년을 선고했다. 다만 일부 명령위반 혐의 등에 대해서는 이유무죄로 판단했다. 이유무죄란 여러 행위가 하나의 범죄로 기소된 사건에서 일부 행위에 대해 범죄 성립을 인정하지 않으면서도 나머지 행위에 대해서는 유죄를 인정하는 경우, 판결 주문이 아닌 이유 부분에 무죄 판단을 기재하는 것을 말한다. 2심은 임 전 사단장의 업무상과실치사상 혐의 등에 대한 유죄 판단을 유지하면서 일부 명령위반 행위를 추가로 이유무죄로 판단했다. 다만 형량은 1심과 동일한 징역 3년을 유지했다. 대법원은 이러한 원심 판단에 법리 오해 등의 잘못이 없다며 유죄 및 일부 이유무죄 판단을 모두 유지했다. hong90@newspim.com 2026-10-27 11:24
사진
보험사도 뚫렸다…미래에셋생명, 첫 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 최근 금융권을 겨냥한 해킹 사고가 잇따르는 가운데 국내 보험사 중 처음으로 미래에셋생명에서 해킹에 따른 고객정보 유출 사고가 발생했다. 고객 청약시스템이 침해된 것으로 파악되면서 보험 가입 과정에서 제출한 질병 이력 등 민감한 정보의 유출 우려도 커지고 있다. 정확한 유출 대상과 항목, 규모는 현재 파악 중이다. 27일 금융권에 따르면 미래에셋생명은 지난 25일 일부 시스템에서 이상 징후를 발견하고 사이버 침해사고를 인지했다. 이후 외부 전문기관과 사고를 분석하는 과정에서 26일 새벽 개인정보 유출 사실을 확인했다. 해커는 고객 청약시스템과 홈페이지 일부에 침입해 파일 41개를 조회한 것으로 알려졌다. 고객 청약시스템은 보험 가입 신청과 심사에 필요한 개인정보·건강정보 등을 입력하고 처리하는 시스템이다. 다만 조회된 파일의 구체적인 내용과 실제 유출된 개인정보의 종류·규모는 아직 확인되지 않았다.  미래에셋생명은 홈페이지 사과문을 통해 개인신용정보 유출 사실을 인지한 뒤 전사적 비상대응체계를 가동하고 공격 IP 차단 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 금융감독원은 26일 긴급 현장점검에 착수해 피해 규모와 사고 경위, 대응의 적절성 등을 살펴보고 있다. [사진= 미래에셋생명] 이번 사고는 유출 규모뿐 아니라 어떤 정보가 포함됐는지가 관건이다. 앞서 은행과 저축은행에서는 이름과 연락처뿐 아니라 연소득과 대출금액, 예금잔액, 신용등급 등 개인의 재무상태를 보여주는 정보까지 유출됐다. 보험사는 가입 심사와 보험금 지급 과정에서 건강정보도 취급하는 만큼 유출 항목에 따라 사생활 침해 우려가 커질 수 있기 때문이다. 우선 청약 과정에서 제출한 질병·수술·입원·투약 이력 등이 유출될 수 있다. 보험 가입자는 '계약 전 알릴 의무'에 따라 상품별 질문 항목에 맞춰 관련 정보를 보험사에 알린다. 청약서나 첨부서류까지 유출됐다면 개인의 병력이 노출됐을 가능성이 있다.  보험금 청구 관련 정보에 접근했는지도 확인이 필요하다. 진단서와 진료비 서류 등에는 구체적인 질병과 치료 내역이 담길 수 있다. 계약자 외에 피보험자와 보험수익자의 정보가 포함됐는지도 점검 대상이다. 보험은 계약을 체결하는 사람과 보장을 받는 사람, 보험금을 받는 사람이 서로 다를 수 있어 가족정보까지 함께 노출될 가능성이 있다. 가입 상품과 보장금액 등 계약정보가 유출됐다면 보험사 직원을 사칭하거나 보험금 지급·계약 변경을 빙자해 개인정보와 금융정보를 추가로 요구하는 사기에 악용될 우려도 있다. 미래에셋생명은 사과문에서 유출된 정보가 명의도용과 스미싱·피싱 등 2차 피해에 악용될 수 있다며 주의를 당부했다. 출처가 불분명한 문자나 이메일의 링크를 클릭하거나 회사를 사칭한 전화에 개인정보·금융정보를 제공하지 말라고 안내했다. 또 개인정보 유출로 손해를 입은 경우 손해배상 및 법정손해배상 청구 소송을 제기하거나 개인정보 분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있다고 밝혔다. 미래에셋생명은 사과문에서 "이번 사고로 고객 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 다시 한 번 깊이 사과드린다"며 고객정보 보호와 피해 최소화, 고객 안전과 신뢰 회복에 최선을 다하겠다고 밝혔다. 또한 지난 26일 오후 4시부터 홈페이지 접속을 차단하고 시스템 복구와 보안 점검을 진행하고 있다. 악성코드 등 추가적인 보안 위협을 차단한 뒤 사고 경위와 개인정보 유출 규모·범위·건수 등 구체적인 피해 상황을 파악할 계획이다. 홈페이지 접속 재개 시점은 아직 정해지지 않았다. 서비스를 다시 열었을 때 추가 정보 유출이나 고객의 2차 피해가 발생할 가능성이 있는지 거듭 확인하고 있어서다. 기존 홈페이지에서 이용하던 보험계약대출 등 보험 관련 업무는 당분간 콜센터를 통해 처리하고 있다.  미래에셋생명 관계자는 "홈페이지를 열었을 때 고객이 로그인하는 과정에서 2차 피해가 발생할 여지가 있어서는 안 되기 때문에 이중, 삼중으로 확인하고 있다"며 "추가 유출이나 고객 피해가 발생할 우려가 없는지 확인한 뒤 홈페이지를 열 계획으로, 재개 시점은 아직 정해지지 않았다"고 말했다.  yunyun@newspim.com 2026-10-27 12:11

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동