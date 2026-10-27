셀트리온, 3분기 영업익 5253억원 '역대 최대'…신제품 매출 9058억원

AI 핵심 요약beta
- 셀트리온은 27일 3분기 매출과 영업이익에서 역대 최대를 기록했다.
- 매출은 1조5755억원, 영업이익은 5253억원으로 각각 53.1%, 74.3% 증가했다.
- 신규 제품군 판매 확대와 제품 구성 개선으로 4분기 성장도 추진한다.
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고수익 신규 제품군 매출 비중 67% 기록
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온이 고수익 신규 제품군의 판매 확대에 힘입어 올해 3분기 역대 최대 매출과 영업이익을 기록했다.
셀트리온은 3분기 연결 기준 매출액 1조5755억원, 영업이익 5253억원을 기록했다고 27일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 53.1%, 영업이익은 74.3% 증가했다. 영업이익률은 33.3%로 4.0% 상승했다.
확정 실적은 지난 12일 발표한 잠정실적보다 매출액이 755억원, 영업이익은 153억원 늘었다. 셀트리온은 고수익 신규 제품 판매와 제품 구성 개선 효과가 예상보다 크게 반영됐다고 설명했다.
3분기 신규 제품군 매출은 전년 동기 대비 약 74% 증가한 9058억원으로 집계됐다. 바이오 제품 매출에서 신규 제품군이 차지하는 비중은 67%로, 전년 동기보다 13% 높아졌다.
제품별로 보면 자가면역질환 치료제 '램시마SC'와 미국 제품명인 '짐펜트라'의 3분기 합산 매출은 2542억원으로 전년 동기 대비 19% 증가했다. 3분기까지 누적 매출은 7104억원이다. '유플라이마'는 같은 기간 27% 증가한 1832억원의 매출을 올렸다.
알레르기 질환 치료제 '옴리클로'의 3분기 누적 매출은 3205억원으로 전년 동기 499억원보다 542.3% 증가했다. 옴리클로는 현재 유럽 26개국에서 판매되고 있다.
셀트리온은 이달 초 미국에 출시한 옴리클로와 공급 채널을 확대한 '앱토즈마'를 앞세워 4분기 판매를 늘린다는 계획이다. 앱토즈마는 최근 미국 대형 의료기업과 단독 공급 계약을 체결했다.
회사는 바이오시밀러 판매 지역을 확대하는 한편 항체·약물접합체(ADC) 등 신약 개발에도 투자할 방침이다.
셀트리온 관계자는 "이번 실적에는 글로벌 직접판매 조직 운영과 신약·차세대 제품 연구개발을 위한 투자가 함께 반영돼 있다"며 "신규 제품군의 판매 지역 확대를 바탕으로 4분기에도 성장세를 이어갈 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com