LG화학, 'IZB 2026' 참가…미래차 소재로 유럽 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- LG화학은 27일 독일 자동차 부품 전시회에 참가했다
- 폭스바겐그룹과 협력해 미래차 고부가 소재를 선보였다
- 경량화·재활용·배터리 안전 소재로 유럽 시장을 공략한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경량화·친환경·배터리 안전 등 고부가 소재 선보여
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LG화학이 미래차용 고부가가치 소재 포트폴리오를 앞세워 유럽 자동차 시장 공략에 나선다.
LG화학은 27일부터 29일(현지시간)까지 독일 볼프스부르크에서 열리는 '국제 자동차 부품 전시회(IZB 2026)'에 참가한다고 27일 밝혔다.
IZB는 격년으로 열리는 글로벌 자동차 부품·공급사 전문 박람회다. 폭스바겐그룹의 공급업체 전시회로 시작해 현재는 글로벌 부품·소재 기업들이 교류하는 국제 행사로 자리 잡았다. 올해는 약 33개국 850여개 기업이 참여하고 4만명 이상의 관람객이 방문할 것으로 예상된다.
LG화학은 올해 폭스바겐그룹의 참가 제안을 받아 국내 소재기업 중 유일하게 전시회에 참가한다. 지난 9월 폭스바겐그룹과 미래차 모빌리티 소재 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 이후 협력이 확대되면서 첫 참가가 성사됐다.
LG화학은 이번 전시회에서 친환경·전동화·고기능·원가 경쟁력 강화를 중심으로 미래차용 고부가 소재 솔루션을 선보인다.
주요 전시 제품은 자동차 경량화를 위한 금속대체 및 무도장(Paintless) 소재, 재활용(PCR) 소재를 적용한 내·외장재, 배터리 열폭주 지연 소재, 차량용 투명도 조절 필름 소재(SGF) 등이다.
또 주요 고객사 경영진을 대상으로 무도장 및 재활용 소재를 활용한 지속가능성 확보 방안과 원가 경쟁력 강화 솔루션을 소개할 예정이다. 이를 통해 기존 고객사와 협력을 확대하고 신규 사업 기회도 발굴한다는 계획이다.
김상민 LG화학 석유화학사업본부장 전무는 "이번 전시회는 폭스바겐그룹을 비롯한 글로벌 고객들로부터 LG화학의 기술·제품력을 인정받아 미래차 소재 분야의 협력을 한층 더 강화하는 중요한 계기"라며 "차별화된 소재 솔루션과 기술력을 바탕으로 고객과 함께 미래 고부가 모빌리티 혁신을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com