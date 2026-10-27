국내 친환경 기술기업 4개사, 베트남 현지 기업과 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 아셈중소기업친환경혁신센터는 26일 한-베 파트너십 위크를 개최했다
- ASEIC과 베트남 기후변화국은 탄소시장 협력 의향서를 교환했다
- 한국 친환경 기술기업 4곳은 베트남 기업들과 업무협약을 체결했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 아셈중소기업친환경혁신센터는 지난 26일 베트남 농업환경부(Ministry of Agriculture and Environment) 기후변화국(Department of Climate Change, 이하 DCC) 관계자 등이 참석한 가운데 '2026 한-베 에코이노베이션 파트너십 위크' 프로그램의 개회식을 개최했다고 27일 밝혔다.
이번 프로그램은 ASEIC이 추진하는 '베트남 중소기업 에코이노베이션 컨설팅 및 역량강화' 사업의 일환으로, 한국의 정책 및 기술 경험 공유를 통해 베트남의 탄소시장 제도 이행 역량을 강화하고 양국 간 협력을 확대하기 위해 마련됐다.
이날 개회식에서는 DCC와 ASEIC이 협력의향서(LOI)를 교환했으며, 국내 친환경 기술기업 4개사와 베트남 현지 기업 간 업무협약(MOU)도 체결됐다.
이번 협약에는 폐열 회수·발전, 에너지저장장치(ESS)·폐배터리 진단, 에너지저장장치(ESS)·태양광 패널, 의료폐기물 증기멸균 처리 분야의 국내 기업 4개사가 참여했다.
이번 협약을 계기로 에너지 효율 개선, 신재생에너지 활용, 폐기물 관리 등 다양한 분야에서 양국 기업 간 기술 교류와 협력 가능성이 확대될 것으로 기대된다.
정광천 이사장은 "이번 방한 프로그램이 한국의 정책 경험과 국내 중소기업의 친환경 기술을 베트남의 수요와 연결하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.
tack@newspim.com