롯데마트·슈퍼 '숨결통식빵' 100만개 판매…29일부터 10% 할인

AI 핵심 요약beta
- 롯데마트·슈퍼와 세븐일레븐은 27일 숨결통식빵 판매량이 100만개를 돌파했다고 밝혔다.
- 숨결통식빵은 출시 193일 만에 하루 평균 5180개 이상 판매됐다.
- 롯데마트·슈퍼는 29일부터 11일까지 제품을 2250원에 할인 판매했다.
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마트·슈퍼서 약 67만개 판매
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데마트·슈퍼는 세븐일레븐과 함께 판매한 '숨결통식빵'의 누적 판매량이 출시 193일 만에 100만개를 넘었다고 27일 밝혔다.
두 회사가 지난 4월 16일 선보인 이 제품은 지난 25일 기준 롯데마트·슈퍼에서 약 67만개, 세븐일레븐에서 약 33만개 팔렸다. 하루 평균 판매량은 5180개 이상으로, 약 17초에 1개꼴이다.
롯데마트·슈퍼에서 숨결통식빵은 출시 이후 전체 식빵 상품군 누적 판매량 1위를 기록했다. 회사에 따르면 시중 양산 식빵 대표 제품과 비교한 판매량은 약 3.5배다. 같은 기간 롯데마트·슈퍼의 식사빵 매출은 전년 동기 대비 30.3% 늘었다.
롯데마트·슈퍼는 판매량 100만개 돌파를 기념해 오는 29일부터 다음달 11일까지 '오늘좋은 숨결통식빵(400g)'을 정상가 2500원에서 10% 할인한 2250원에 판매한다. 행사 기간 식빵과 함께 먹는 피넛버터를 포함해 두 상품의 물량을 평소보다 2배로 늘릴 계획이다.
숨결통식빵은 유산균 발효종을 사용하고 벌꿀과 연유를 더한 400g 통식빵이다. 롯데중앙연구소가 유산균 발효 공법을 적용했으며 롯데웰푸드가 생산한다. 롯데마트·슈퍼와 세븐일레븐은 각각 자체브랜드 상품으로 판매한다.
롯데백화점은 잠실 롯데월드몰 등 전국 6개 점포에서 이 제품의 팝업스토어를 열었다. 롯데마트·슈퍼와 세븐일레븐의 관련 사회관계망서비스(SNS)·유튜브 영상 누적 조회수는 약 1000만회로 집계됐다.
롯데마트·슈퍼는 주요 점포 24곳에서 시식 행사도 진행했다. 회사는 2000원대 가격과 계열사 간 공동 개발·판매를 판매 확대 요인으로 설명했다.
kji01@newspim.com