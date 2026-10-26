솔루스첨단소재, SK넥실리스와 유럽 전지박 특허소송 승소

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유럽 통합특허법원, 특허 비침해 판단…110만 유로 소송비용 지급 명령



[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 솔루스첨단소재가 SK넥실리스와 벌인 유럽 전지박(이차전지용 동박) 특허침해 소송에서 승소했다.

솔루스첨단소재는 유럽 통합특허법원(UPC) 만하임 지역부가 지난 23일(현지시간) SK넥실리스가 제기한 전지박 특허침해 소송에서 비침해 판단을 내리고 원고 청구를 기각했다고 26일 밝혔다.

솔루스첨단소재 로고. [사진=솔루스첨단소재]

이번 소송은 SK넥실리스가 지난해 솔루스첨단소재의 유럽 자회사를 상대로 제기한 것이다. 소송 대상은 2023년 미국 텍사스 법원에 제기한 특허 5건 중 1건에 대응하는 유럽 특허(EP 3 316 363)다.

핵심 쟁점은 전지박 표면 거칠기를 나타내는 지표인 'Rpc'의 측정 기준과 해석 방식이었다. SK넥실리스의 특허는 4mm 길이에서 측정한 Rpc 값이 10~100인 동박을 보호 대상으로 규정한다.

솔루스첨단소재에 따르면 SK넥실리스는 일부 측정 장비의 연산 방식과 업계 관행 등을 근거로 4mm 구간에서 측정한 피크 수를 1cm 기준으로 환산해 Rpc 값을 산정해야 한다고 주장했다.

그러나 법원은 이 같은 환산 방식이 특허 청구항에 명시된 측정 기준을 벗어난다고 판단했다. 청구항에 명시된 기준을 적용하면 솔루스첨단소재 제품의 Rpc 값이 최소 기준인 10에 미치지 못해 특허의 기술적 범위에 해당하지 않는다는 것이다.

이에 따라 법원은 SK넥실리스의 청구를 기각하고 솔루스첨단소재 측에 소송비용 110만 유로(약 16억5000만원)를 지급하라고 명령했다.

솔루스첨단소재 관계자는 "법원의 판단을 존중하며 이번 유럽 소송에서 특허 비침해 판결을 받은 것을 긍정적으로 평가한다"며 "앞으로도 유럽 시장에서 안정적인 사업 활동을 이어가는 한편 진행 중인 관련 소송에도 성실히 대응해 나갈 것"이라고 말했다.

heoneykim@newspim.com