신한금융, 서울시와 핀테크 스타트업 3곳 사업화 지원

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204개 지원기업 중 6곳 선발

클레온·케어링·페어리테크 우수기업 선정

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한금융그룹이 서울시와 함께 핀테크 스타트업의 혁신 기술을 금융서비스에 접목하는 오픈이노베이션 사업을 통해 우수기업 3곳을 선정하고 후속 사업화를 지원한다.

신한은행은 26일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '서울 핀테크 위크 2026'에서 신한카드, 신한투자증권, 신한라이프 및 서울시와 함께 '2026 제5회 피노베이션 챌린지' 우수기업 시상식을 개최했다고 밝혔다.

26일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '제5회 피노베이션 챌린지' 시상식에서 진옥동 신한금융그룹 회장(왼쪽)과 진승혁 클레온 대표가 기념촬영을 하고 있다. [사진=신한금융]

피노베이션 챌린지는 신한금융그룹과 서울시가 2022년부터 추진해 온 오픈이노베이션 프로그램이다. 금융서비스에 접목할 수 있는 혁신 기술을 보유한 스타트업을 발굴하고, 그룹 계열사와의 협업을 통해 사업화를 지원하는 것이 목적이다.

올해는 총 204개 기업이 지원해 약 34대 1의 경쟁률을 기록했다. 이 가운데 6개사가 선발돼 약 4개월간 신한퓨처스랩과 서울핀테크랩의 육성 프로그램에 참여하고 신한금융 계열사와 협업을 진행했다.

이후 기술 완성도와 서비스 실증(PoC) 성과, 성장 가능성 등을 평가해 클레온·케어링·페어리테크를 최종 우수기업으로 선정했다.

서울특별시장상을 받은 클레온은 신한라이프와 협력해 생성형 인공지능(AI) 휴먼을 활용한 금융 전문인력 교육 솔루션을 도입하고 실증했다.

신한혁신상을 수상한 케어링은 신한은행과 함께 시니어 및 돌봄 종사자를 대상으로 디지털 금융교육을 운영해 금융 접근성 개선을 추진했다.

피노베이션상을 받은 페어리테크는 신한카드와 온디바이스 AI 기반 사용자 행동 분석 기술을 활용해 고객별 맞춤형 마케팅 솔루션을 고도화했다.

우수기업 3곳에는 각각 1000만원씩 총 3000만원의 상금이 수여됐다. 신한금융그룹과 서울시는 서울핀테크랩 입주와 신한퓨처스랩 육성 프로그램 등을 지원하고, 그룹 계열사와의 공동 사업화 검토 및 후속 협업도 이어갈 예정이다.

peterbreak22@newspim.com