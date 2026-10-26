큐알티, 한국원자력연구원과 '내방사선 반도체 신뢰성 기술 발전' 업무협약 체결

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방사선 영향평가 및 고에너지 입자빔 시험기술 공동연구

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 신뢰성 평가·종합분석 플랫폼 기업 큐알티(QRT)가 한국원자력연구원과 반도체 및 전자부품의 방사선 영향평가와 내방사선 신뢰성 기술 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.

회사에 따르면 우주·항공·국방 등 고방사선 환경에서 사용되는 반도체와 전자부품은 고에너지 입자에 노출될 경우 일시적 오류, 누적 열화, 소자 손상 등이 발생할 수 있다. 이에 따라 실제 사용 환경을 고려한 신뢰성 검증이 필수적이다.

양 기관은 반도체 및 전자부품의 방사선 영향평가 시험과 공동연구를 추진한다. 고에너지 입자빔 기반 시험평가 기술 연구, 신뢰성 확보를 위한 시험·평가 인프라 및 장비 개발도 함께 진행한다. 양성자가속기 등 연구시설·장비를 공동으로 활용하며 국가연구개발사업 및 산학연 협력 과제도 공동으로 기획·수행할 예정이다. 공동연구 성과의 기술이전과 사업화에도 상호 협력한다.

(왼쪽부터) 한국원자력연구원 정명환연구부장, 이재상연구단장, 정영욱연구소장, 큐알티 이규복대표이사, 김기석연구소장, 박승진마케팅팀장, 마케팅팀 이성훈책임가 기념촬영을 하고 있다. [사진=큐알티]

큐알티는 40년간 축적한 반도체 신뢰성 평가·종합분석 역량을 바탕으로 모바일, 자동차 전장, 5G·6G, AI, 우주·항공, 국방 등 분야에 서비스를 제공하고 있다. 소프트에러 평가 시스템, RF 신뢰성 평가 장비, AI 반도체 번인테스트 시스템, SSD 신뢰성 평가 장비 등을 자체 개발·상용화했다.

이규복 큐알티 대표는 "우주·항공·국방 등 산업에서는 방사선 환경에서도 반도체가 안정적으로 동작하는지를 검증하는 기술이 핵심 경쟁력"이라며 "한국원자력연구원의 방사선·가속기 연구 인프라와 큐알티의 반도체 신뢰성 평가·분석 및 장비 기술을 결합해 국내 방사선 반도체 신뢰성 평가 역량을 높이겠다"고 말했다.

양 기관은 향후 세부 공동연구 과제를 발굴하고 시험·평가 인프라 및 장비 개발, 시설 공동 활용, 국가연구개발사업 공동 기획 등을 단계적으로 추진할 계획이다. 협약은 양 기관 대표자 서명일부터 5년간 유효하다.

nylee54@newspim.com