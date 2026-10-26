낙산해변 앞 39층 호텔…파르나스 '인스케이프 양양' 12월 18일 개관

스위트·온수풀 앞세워 동해안 휴양 수요 공략

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 파르나스호텔앤리조트가 서울과 제주에 이어 동해안으로 호텔 운영 영역을 넓힌다. 강원도 양양에 스위트 객실과 사계절 온수풀을 갖춘 호텔을 선보여 가족 여행객과 고급 휴양 수요를 공략한다.

파르나스호텔앤리조트는 '인스케이프 양양 바이 파르나스'의 개관일을 12월 18일로 확정하고 공식 홈페이지에서 객실 예약을 시작했다고 26일 밝혔다.

'인스케이프 양양 바이 파르나스' 외경 [사진=파르나스호텔앤리조트 제공]

호텔은 낙산해변 앞에 지상 39층, 높이 174.6m 규모로 들어선다. 회사 측에 따르면 강원도에서 가장 높은 호텔이다. 객실의 90% 이상에서 동해를 바라볼 수 있어 연말연시 해돋이 여행 수요도 겨냥한다.

총 393실 가운데 스위트는 358실로 약 91%를 차지한다. 침실과 거실을 분리한 객실을 중심으로 구성해 동반 인원이 많거나 독립된 휴식 공간을 원하는 고객의 선택지를 넓혔다.

객실은 침실과 거실을 분리한 '프리미어 킹'과 '프리미어 트윈', 프라이빗 실내 풀을 갖춘 '투베드룸 스파 스위트'와 '코너 풀 스위트', 세 개의 독립된 침실을 갖춘 '로얄 스위트' 등으로 구성됐다. 1~2인 고객을 위한 스튜디오형 '딜럭스 킹'도 마련했다.

'인스케이프 양양 바이 파르나스' 투베드룸 스파 스위트 전경. [사진=파르나스호텔앤리조트 제공]

16층의 '더 웨이브 풀'은 야외 인피니티 풀과 실내 수영장으로 이뤄져 있다. 야외 풀은 오후 2시부터 오후 9시까지, 실내 수영장은 오전 8시부터 오후 10시까지 운영된다. 야외 풀은 겨울철에도 온수로 운영되며 만 18세 이상만 이용 가능하다.

식음 시설로는 총 252석 규모의 올데이 다이닝 레스토랑 '더 선라이즈 다이닝'과 38층의 '더 인스케이프 라운지'를 갖춘다. 레스토랑에서는 강원 지역 식재료를 활용한 메뉴를 제공하며, 솔잎·메밀·오미자 등을 활용한 자체 개발 티와 양양 인근 음식점과의 협업 메뉴도 준비 중이다. 라운지는 낮에는 프리미엄 티와 스낵을, 저녁에는 바 메뉴를 제공한다. 투숙객은 피트니스 시설 '더 그래비티 짐'을 무료로 이용할 수 있다.

객실 예약은 공식 웹사이트를 통해 가능하다. 다음 달 8일까지 웹사이트에서 객실을 예약하는 고객에게 15% 얼리버드 할인을 제공한다. 오는 12월 18일 개관 이후 체크인하는 고객 중 선착순 500명에게는 호텔 어메니티 미니어처 세트를 증정한다.

파르나스호텔앤리조트는 서울의 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스, 웨스틴 서울 파르나스와 제주의 파르나스 호텔 제주 등을 운영하고 있다.

nrd@newspim.com