전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.26 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
산업 자동차

속보

더보기

수소차 5만대 그쳐…수소 시대 발목 잡는 '보조금 엇박자'

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 현대차는 26일 수소전기차 국내 누적 판매 5만대를 돌파했다.
  • 수소차 시장은 승용차에서 버스·트럭으로 확대되며 공급망도 성장했다.
  • 보급 확대를 위해 지자체 예산 집행과 충전망 확충이 과제로 남았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

넥쏘에서 버스·트럭으로 확대…소부장 공급망 성장 기반 마련
국비·지방비 매칭 지연…내년 보조금 예산안은 23% 감소

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차의 수소전기차 국내 누적 판매량이 5만대를 넘어섰다. 기업의 기술 개발과 정부의 보급 지원이 맞물리면서 승용차 중심이던 시장이 버스·트럭으로 확대되고, 소재·부품·장비(소부장) 기업의 성장 기반도 넓어지고 있다.

성장세를 이어가기 위한 과제는 정책 집행과 충전 인프라다. 국비와 지방비 간 보조금 매칭이 원활하지 않아 차량 보급이 지연되는 가운데 내년 정부 예산안에는 보조금 축소까지 반영됐다. 편성된 예산이 실제 구매로 이어지도록 지원 체계를 정비하고 충전망 확충을 병행해야 한다는 지적이 나온다.

경주엑스포대공원 APEC 경제전시장 내 한류·첨단미래산업관에 전시된 '디 올 뉴 넥쏘' [사진=현대차그룹]

◆넥쏘 출시 8년 만에 5만대…수소차 공급망도 확대

26일 국내 완성차 업계에 따르면 현대차는 지난달까지 국내에서 수소전기차 총 5만262대를 판매했다. 2018년 수소전기차 전용 모델 넥쏘를 출시한 지 8년 만이다.

국내 수소차 시장은 넥쏘를 앞세운 승용차 부문에서 출발해 상용차로 영역을 넓혔다. 2019년 이후 정부와 지방자치단체의 친환경 버스 전환 정책에 따라 수소버스 수요가 늘면서 보급 확대를 뒷받침했다. 누적 판매량은 2020년 1만대에서 2022년 2만대, 2023년 3만대를 넘어섰다.

현대차는 1998년 수소연료전지 연구에 착수한 뒤 2013년 세계 최초의 양산형 수소전기차 투싼 ix FCEV를 선보였다. 2020년에는 대형 수소트럭 엑시언트를 양산하며 승용차와 버스, 트럭을 아우르는 제품군을 구축했다.

지난해 출시한 디 올 뉴 넥쏘는 1회 충전 주행거리가 기존 609㎞에서 최대 720㎞로 늘었다. 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 현대차는 올해 상반기 글로벌 수소전기차 판매의 약 70%를 차지했다.

수소차 보급 확대는 연관 산업의 수요 기반을 넓힌다는 점에서도 의미가 있다. 수소전기차에는 약 2만개의 부품이 들어간다. 기존 내연기관 부품업체들이 축적한 정밀가공·조립·소재 기술을 활용할 수 있어 전동화 전환기에 새로운 사업 기회가 될 수 있다.

넥쏘의 핵심 부품 국산화율은 90% 이상으로, 현대차는 60여개 협력사와 공급망을 구축하고 있다. 한국수소연합에 따르면 2024년 기준 국내 수소 관련 기업은 약 3000개, 수소사업체 종사자는 약 3만7000명이다. 차량 보급이 늘수록 부품 공급과 설비 투자, 고용으로 이어지는 산업적 효과도 커질 것으로 기대된다.

◆지방비 부족에 보급 지연…예산 집행·충전망 확충 과제

수소차 시장의 지속적인 성장을 위해서는 보급 예산의 집행 구조부터 개선해야 한다는 목소리가 나온다. 중앙정부가 국비를 확보해도 지자체가 이에 맞는 지방비를 편성하지 못하면 차량 구매 지원이 지연되기 때문이다.

올해 수소전기승용차 국비 지원 물량은 6000대지만, 9월 말 기준 지방비가 확보된 물량은 5093대로 84.9%에 그쳤다. 수소버스 등 상용차는 국비 편성 물량 1800대 가운데 약 1270대분의 지방비만 확보돼 매칭률이 70.6%에 머물렀다.

지방비 부족은 국비 집행 부진으로 이어진다. 여기에 낮은 집행률이 다음 해 예산 감액의 근거로 작용하면 차량 보급 여력이 다시 줄어드는 구조가 형성될 수 있다.

정부의 2027년 예산안에 반영된 수소전기차 보조금은 4457억원이다. 올해 5762억원보다 약 23% 줄어든 규모로, 집행률 부진 등이 감액 배경으로 꼽힌다. 업계에서는 예산 규모와 함께 지자체별 재정 여건을 반영한 매칭 체계 개선이 필요하다는 지적이 나온다.

충전 인프라 확충도 차량 보급과 함께 풀어야 할 과제다. 현대차에 따르면 넥쏘 구매 고객의 86%는 거주지에서 평균 반경 7.5㎞ 이내에 수소충전소를 두고 있다. 충전소 접근성이 구매와 이용을 좌우하는 주요 조건인 셈이다.

정부는 과거 수소 인프라 구축 방안을 통해 2022년까지 전국에 충전소 310개를 확보한다는 목표를 제시했다. 현재 충전소는 250개 안팎으로, 부지 확보와 사업성 문제 등이 구축 속도를 늦추고 있다.

차량 보급이 늘어야 충전소의 이용률과 사업성이 높아지고, 충전망이 확충돼야 소비자와 운송사업자의 차량 구매도 확대될 수 있다. 승용차와 상용차, 충전 인프라에 대한 지원을 함께 설계해야 하는 이유다.

업계 관계자는 "수소전기차 국내 5만대 판매는 업계의 혁신과 정부 정책이 결합해 수소 생태계를 키워낸 성과"라며 "승용차뿐 아니라 상용차와 충전망까지 3박자가 균형 있게 발전해야 한다"고 말했다. 이어 "편성된 예산이 현장의 제약 없이 집행될 수 있는 실효성 있는 정책 환경 조성이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

chanw@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
30대女, 철원 민통선 넘어 GOP 철책 끊었다고? [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강원도 철원에서 30대 여성이 민간인출입통제선(민통선)을 넘어 최전방 일반전초(GOP) 철책까지 접근해 광망(철조망 감지 센서)을 절단했다가 군에 붙잡혔다. 민통선 진입 이후 약 20시간 동안 군 감시망은 이 여성의 이동을 추가로 포착하지 못했다. 합동참모본부는 26일 "우리 군은 전날(25일) 강원도 철원군 GOP 이남 민통선 이북 지역에서 군 경계시설물에 무단 접근한 미상 인원의 신병을 확보해 관계기관과 정확한 경위를 조사 중"이라고 밝혔다. 성일종 국민의힘 의원(왼쪽)이 26일 국회에서 열린 국방위원회 국방부 등 종합감사에서 진영승 합동참모의장에게 철원 민통선 무단 진입 사건에 대해 질의하고 있다. [사진=국회방송 화면 캡처] 2026.10.26 gomsi@newspim.com 합참에 따르면, 이 여성은 24일 오후 철원 지역 민통선 이북으로 무단 진입했다. 이후 계속 북상해 25일 오전 GOP 철책에 접근, 광망을 절단했다. 군과 관계기관의 합동조사 결과 현재까지 대공 혐의점은 나오지 않았다. 이날 국회 국방위원회의 국방부 종합 국정감사에서도 이 사안이 도마에 올랐다. 국민의힘 성일종 의원은 "24일 키 158㎝밖에 안 되는 30대 여성에게 우리 GOP가 뚫린 걸 알고 있느냐"고 물었다. 강신철 국방부 장관이 "민통선을 통과해 들어온 것"이라고 답하자, 성 의원은 "그게 뚫린 것"이라고 질책했다. 강 장관은 "GOP 광망이 절단된 걸 아느냐"는 질의에 "보고받았다"고 했다. 성 의원은 24일 오후부터 25일 오전까지 20여 시간 동안 이 여성이 폐쇄회로(CC) TV에 식별되지 않은 이유도 따져 물었다. 진영승 합참의장은 "토요일(24일) 오후 민통선 지역에서 인원을 확인했고, 신병 확보 작전 중에는 추가로 CCTV에 탐지된 적이 없다"고 설명했다. gomsi@newspim.com 2026-10-26 11:53
사진
SK하이닉스, 추가 주주환원 28일 발표 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 오는 28일 3분기 실적 발표와 함께 추가 주주환원 정책을 공개한다. 분기 영업이익이 77조원에 육박할 것으로 예상되는 가운데 주가가 고점 대비 절반 이상 하락하면서 대규모 이익을 주주에게 얼마나 돌려줄지 관심이 쏠리고 있다. 특히 일본 반도체 기업 키옥시아 투자 차익을 활용한 특별배당 가능성이 주목받고 있다. SK하이닉스는 26일 추가 주주환원 방안을 이사회 결의를 거쳐 오는 28일 3분기 실적 발표에서 공개할 예정이라고 공시했다. 이번 발표에서는 키옥시아 지분 매각으로 확보한 투자 차익의 활용 여부가 주요 관심사다. 앞서 SK하이닉스가 약 20조원으로 추산되는 키옥시아 투자 차익 가운데 16조원 가량을 특별배당으로 지급하는 방안을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 대해 SK하이닉스는 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 현재까지 확정된 사항은 없다"고 설명했다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 주주환원 확대에 대한 기대감은 역대 최대 실적 전망과 맞물려 있다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 SK하이닉스의 3분기 매출액과 영업이익 전망치는 각각 98조2257억원, 76조9640억원이다. 영업이익은 지난해 같은 기간보다 약 576% 증가한 수준이다. 인공지능(AI)용 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대와 범용 메모리 가격 상승이 실적 개선을 이끈 것으로 분석된다. 반면 주가는 최근 가파른 조정을 받았다. 지난 23일 SK하이닉스 주가는 127만7000원에 거래를 마쳐 종가 기준 고점 대비 약 56% 하락했다. AI 투자 수익성에 대한 우려와 외국인 매도세 등이 주가에 부담으로 작용했다. SK하이닉스는 지난 21일 약 40조원 규모의 자사주 매입을 당초 계획보다 한 달가량 앞당겨 마쳤다. 취득한 주식은 전량 소각할 예정이다. 회사는 앞서 2025~2027년 누적 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 주주에게 환원하겠다는 방침도 제시했다. 주가 하락으로 주주들의 손실이 커지는 상황에서 임직원들에게는 역대급 성과급이 지급될 것으로 예상되면서 주주환원 확대에 대한 요구도 높아질 전망이다. SK하이닉스는 연간 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 활용하는 제도를 운영하고 있다. 올해 사상 최대 실적이 예상되는 만큼 내년 직원 1인당 수억원대 성과급이 지급될 가능성이 거론된다. 반면 주가는 고점 대비 절반 이상 하락하면서 실적 개선의 성과를 주주들이 체감하기 어려운 상황이다. 이번 주주환원 정책이 임직원 보상과 주주 이익 사이의 간극을 좁힐 수 있을지도 관심사다. 대규모 설비투자와 주주환원을 병행하기 위한 재원 운용도 과제다. SK하이닉스는 최근 미국 낸드플래시 자회사 솔리다임의 기업공개(IPO) 검토를 중단했다. 외부 자본 유치 대신 자체 자금을 활용한 투자 부담이 커질 수 있는 만큼 이번 발표에서 향후 투자와 주주환원의 균형을 어떻게 맞출지도 관심이 모인다. syu@newspim.com 2026-10-26 10:38

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동