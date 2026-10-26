청와대, 김혜경 여사 '황제 골프' 의혹 관련 "허위사실 보도 엄중 책임"

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주진우 국민의힘 의원, SNS 통해 의혹 제기

靑 "사실 근거하지 않은 정치인 일방적 주장

따옴표 보도, 언론 검증 책임 방기하는 행위"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 26일 주진우 국민의힘 의원이 제기한 김혜경 여사의 '황제 골프' 의혹이 확인되지 않은 사실이라고 밝혔다. 그러면서 해당 의혹을 인용 보도한 언론에 책임을 묻겠다고 경고했다.

청와대 홍보소통수석실은 이날 '주진우 국민의힘 의원의 사실에 근거하지 않은 일방적 주장 '인용 보도''라는 제목의 언론 공지를 통해 이같이 밝혔다.

청와대는 "사실에 근거하지 않은 정치인의 일방적 주장을 최소한의 사실 확인도 없이 받아쓰는 '따옴표 보도'는 언론의 검증 책임을 방기하는 행위"라고 지적했다.

청와대는 "따옴표 보도 방식은 허위사실 보도의 면책특권이 아니다"며 "의혹을 제기한 정치인뿐 아니라 이를 검증 없이 확산하는 언론에도 그에 상응하는 책임이 따른다"고 경고했다.

청와대. [사진=뉴스핌 DB]

청와대는 "확인되지 않은 주장을 사실인 양 보도하거나 허위사실을 유포하는 행위에 대해 엄중히 책임을 묻겠다"며 "보도에 신중을 기해달라"고 요청했다.

집권 여당인 더불어민주당은 주 의원의 의혹 제기에 대해 허위사실 공표로 규정하는 동시에 주 의원에 대한 법적 조치를 하겠다고 경고했다.

이주희 민주당 원내대변인은 이날 오전 국회 소통관에서 브리핑을 통해 "주 의원은 면책특권 뒤에 숨어 의혹만 흘리지 말고 증거를 남김없이 내놓으라"고 요구했다.

이 대변인은 "이 황당무계한 소설은 누가 쓴 것이냐, '세계적인 프로골퍼'는 누구이며, '수천만 원짜리 황제 레슨'의 증거는 무엇이냐"며 "자극적인 수식어를 덧칠한다고 의혹이 사실이 되지는 않는다"라고 강하게 비판했다.

주진우 국민의힘 의원은 26일 이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 10월 20일 유명 프로 골퍼를 대동하고 군(軍) 골프장에서 골프를 쳤다는 의혹을 제기했다. [사진=주진우 의원 페이스북]

이번 논란은 주 의원이 이날 오전 자신의 페이스북에 김 여사가 지난 20일 세계적인 프로 골퍼와 골프 라운드를 했다고 주장하면서 불거졌다.

주 의원은 구체적으로 "10월 20일 김 여사는 유명 프로골퍼를 대동하고 황제 골프를 쳤다"며 "태릉CC(컨트리클럽)에서 프로 골퍼로부터 황제 레슨을 받으며 3인 골프를 즐기고 대통령 전용 황제 클럽하우스도 열었다"고 주장했다.

주 의원은 "영상과 증거를 확보했다. 세계적인 프로 골퍼와의 필드 레슨은 수천만 원의 비용이 든다"며 "누가 그 비용을 댔나. 그날은 역삼동 화재로 19명의 인명 피해가 났다"고 했다.

pcjay@newspim.com