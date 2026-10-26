[2026 국감] 국수본부장 "한동훈 딸 의혹, 법과 원칙 따라 철저히 수사"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"사건 전반 꼼꼼히 살펴 의혹 남지 않도록 할 것"

윤건영, 과거 경찰 MIT 자료 협조 요청 누락 지적

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 홍석기 경찰청 국가수사본부장이 26일 한동훈 무소속 국회의원 딸을 둘러싼 의혹과 과거 경찰의 부실 수사 의혹에 대해 "법과 원칙에 따라 철저히 수사하도록 하겠다"고 밝혔다.

홍 본부장은 이날 국회 행정안전위원회 종합감사에서 윤건영 더불어민주당 국회의원의 관련 질의에 "고발장이 접수돼 있는 것으로 알고 있다"며 이같이 답했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 홍석기 국가수사본부장이 12일 오전 서울 서대문구 경찰청에서 열린 행정안정위원회의 경찰청에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.10.12 kunjoo@newspim.com

홍 본부장은 "사건 전반에 대해서 하나하나 꼼꼼하게 한 치의 의혹이 남지 않도록 잘 살펴보도록 하겠다"고 말했다.

이날 질의에서는 한 의원 딸의 봉사활동과 수상 실적, 해당 실적의 해외 대학 입시 활용 여부에 대한 과거 경찰 수사가 충분했는지가 쟁점이 됐다.

윤 의원은 한 의원 딸이 서울시장상과 인천시의회 의장상을 받기 위해 제출한 공적조서에 노트북 50대 기증 등의 내용이 담겼다고 밝혔다. 이어 경찰이 당시 수사 과정에서 해당 공적조서 내용을 파악했는지 물었다.

홍 본부장은 "위원님께서 문제를 제기하고 언론에 보도되면서 다시 확인하게 됐다"며 당시에는 해당 내용을 알지 못했다고 답했다.

다만 과거 수사 과정에서 봉사활동과 관련한 조사는 이뤄졌다고 설명했다. 홍 본부장은 "확인한 바로는 당시 수사 담당자들이 봉사활동을 확인해 준 기관을 상대로 참고인 조사를 했고, 해당 기관에 어떻게 제출됐는지 등에 대해서도 조사했다고 보고받고 확인했다"고 말했다.

이에 윤 의원은 경찰이 1년 8개월 동안 국내외 14개 기관에 협조 요청을 하면서도 미국 매사추세츠 공과대학교(

MIT)에는 자료 협조를 요청하지 않았다고 지적했다. 수상 내역 등이 입시 자기소개서에 기재됐는지를 확인하기 위한 조사가 빠졌다는 주장이다.

윤 의원은 "오늘 질의하는 주요 포인트는 왜 당시 경찰이 부실하게 수사를 했느냐는 것"이라며 "죄가 되는지 안 되는지를 조사해 봐야 하는데 조사 자체를 안 했다는 것"이라고 말했다. 한 의원과 딸의 범죄 혐의를 단정하는 것이 아니라 당시 경찰 수사의 적정성을 문제 삼는 취지라고 설명했다.

calebcao@newspim.com